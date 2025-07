Sofía Gonet explicó su sincericidio sobre su relación con Homero Pettinato: "Necesitaba hacer mi catarsis"

Tras sus duras declaraciones, Sofía Gonet detalló en una entrevista por qué decidió ventilar los problemas de su noviazgo con Homero Pettinato y cómo encaró su nueva etapa de soltería.

Hoy 18:51

Sofía Gonet ha dejado atrás su relación con Homero Pettinato y, con un ánimo renovado, ha abierto las puertas de su nueva etapa de soltería, no sin antes compartir sus sentimientos y vivencias sobre la ruptura. Tras una serie de escandalosas declaraciones, donde la influencer habló sin filtros sobre temas como problemas económicos, destratos y las costumbres higiénicas de su expareja, Gonet no se guardó nada y explicó el motivo detrás de su sincericidio.

En una distendida charla telefónica con Cami Mayan para el ciclo Resumido (Luzu TV), Sofía dejó en claro que sus palabras no fueron producto de una impulsividad, sino de un proceso personal de catarsis. “Yo siempre hago lo mismo cuando me separo. Era de esperarse. Cuando estoy en pareja, ventilo todo. Si se hubieran portado mejor, no habría dicho nada. No dije nada que nadie no se espere de él”, señaló la morocha, dejando en claro que necesitaba hablar después de meses de tolerancia.

A diferencia de otras celebridades que prefieren el silencio tras una ruptura, Gonet no tiene miedo a hablar abiertamente. “Tengo un problema, no me puedo quedar callada. Me encantaría ser elevada y espiritual, pero no soy así”, reconoció.

Durante la entrevista, Gonet también hizo referencia a su estilo directo, revelando una frase que suele decir a sus amigas en situaciones de dolor: “Amiga, si yo fuera vos, sabés cómo los hundo a todos”. Y, sin dudar, añadió: “¡Imaginate si me hubiese pasado a mí! ¡Prendo fuego el mundo!”. Sin duda, Sofía Gonet ha dejado claro que no tiene miedo de expresarse y ventilar lo que siente, sin filtros ni tapujos.