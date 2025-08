Inter Miami no quiere soltarlo: le ofrecieron a Messi seguir hasta 2028

El club de la Florida ya le acercó una propuesta al 10 para extender su contrato por tres temporadas más.

Hoy 09:04

A dos años de su llegada, el romance entre Lionel Messi e Inter Miami sigue en alza. Tanto, que el club de la Florida ya le ofreció al crack argentino renovar su contrato hasta diciembre de 2028, cuando el 10 tenga 41 años. El capitán está feliz en todos los frentes: rinde dentro de la cancha, disfruta con su familia afuera y ve cómo el proyecto deportivo se refuerza con nombres como el de Rodrigo De Paul, su inseparable compañero de la Selección Argentina.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La propuesta ya está sobre la mesa. En el club confían en que Leo aceptará extender su vínculo por tres temporadas más, y los indicios juegan a favor: su adaptación fue total, sus hijos están integrados a la Academia del club, y hasta su esposa Antonela disfruta la vida en Miami. Aunque todavía no hay anuncio oficial, desde el entorno de Messi no descartan que el acuerdo se selle pronto.

En lo deportivo, el 10 sigue siendo determinante. Goles, asistencias, títulos y reconocimientos no faltan. Fue clave en la conquista de la Leagues Cup 2023, donde debutó con un golazo de tiro libre, y este año levantó el Supporters' Shield con Inter Miami, metiéndose al Mundial de Clubes. Además, sumó distinciones personales como The Best, Balón de Oro y MVP de la MLS, y sigue siendo figura con la Albiceleste, con la que ganó la Copa América 2024.

Como si fuera poco, Messi dejó en claro que sigue con ganas de competir. De hecho, expresó su malestar por no haber podido jugar el All Star Game: “Necesito competir, me siento bien jugando partidos. El otro día no me dejaron y hoy lo noté”, lanzó tras brillar con dos asistencias en el debut en la Leagues Cup 2025 ante Atlas.

Todo apunta a que Leo seguirá vistiendo la camiseta rosa y liderando el proyecto que lo enamoró desde el primer día. ¿Firmará por tres años más? Todo indica que sí.