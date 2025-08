La reacción de Gago cuando le preguntaron por la crisis de Boca y su incómoda conferencia en México

"¿No hay nadie? Entonces no la hago", tiró Pintita antes de abandonar la sala tras una consulta sobre el Xeneize, que lleva 104 días sin ganar.

Hoy 15:14

Luego del triunfo 3-1 de Necaxa frente a Atlanta United por la Leagues Cup, Fernando Gago vivió una conferencia de prensa insólita e incómoda en México. El entrenador argentino se encontró con una sala vacía y reaccionó con fastidio: "¿No hay nadie? Bueno, por Zoom. ¿Tampoco hay nadie? Pero si no hay nadie, no la hago", se quejó en voz alta.

Pero la situación se tensó aún más cuando, en lugar de preguntarle sobre su presente en el fútbol mexicano, le consultaron por la profunda crisis de Boca, el club que lo despidió en abril tras perder el Superclásico ante River. Su respuesta fue tajante: "No, no hablo de Boca". Acto seguido, se levantó de su silla y se fue: "Me voy, buenas noches."

Gago evitó así cualquier polémica que pudiera sacudir al predio de Ezeiza, donde Juan Román Riquelme analiza una reestructuración del Consejo de Fútbol, mientras Miguel Ángel Russo convive con un equipo lleno de futbolistas marginados.

Cabe recordar que la última victoria de Boca fue justamente con Gago al mando, el 19 de abril ante Estudiantes de La Plata (2-0 en La Bombonera), hace ya 104 días. Desde entonces, el Xeneize arrastra 11 partidos sin ganar, con 6 empates y 5 derrotas, la peor racha de su historia.

Mientras tanto, Necaxa y Gago se preparan para un nuevo desafío: este sábado desde las 20 horas, enfrentarán al Inter Miami de Lionel Messi por la segunda jornada de la fase de grupos de la Leagues Cup.