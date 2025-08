Aseguran que Zaira Nara tiene un romance con el actor Nicolás Furtado

Los dos se habrían conocido en Ibiza, en España, donde tuvieron un affaire.

Zaira Nara y Nicolás Furtado estarían empezando un romance. Así lo contó Pepe Ochoa al aire de LAM (América) después de un largo enigmático.

La relación habría empezado en Ibiza, donde coincidieron por algunos eventos de una marca.

“Zaira se fue a Italia con sus hijos y la madre. Luego, ella es convocada por una agencia para ir hasta Ibiza y Nico también. Ellos ese día estuvieron en un evento, empezaron a pasar cosas y ella decide quedarse porque empezaron a tener un affaire”, detalló el panelista.

En esa línea, siguió contando: “No se enamoraron. Estuvieron juntos. Zaira se muda con él. Anduvieron cuatro, cinco días”.

“Fue un touch and go, porque todo el mundo apuntaba a Pampita, mas no. Zaira Nara y Nico Furtado se comieron en Ibiza”, concluyó el periodista.