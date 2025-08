El Gobierno pidió la renuncia de un funcionario que difundió información errónea del accidente de Miami Beach

El capitán Marcelo Covelli será apartado de su cargo en la Dirección de Investigación de Sucesos Marítimos.

Hoy 22:40

El Gobierno solicitó la renuncia del capitán Marcelo Covelli, quien estaba a cargo de la Dirección de Investigación de Sucesos Marítimos de la Junta de Seguridad en el Transporte (JST), luego de que difundiera públicamente información incorrecta en el marco de la causa que investiga el trágico accidente náutico en Miami Beach, en el que murió Mila Yankelevich (de siete años), nieta de los productores Cris Morena y Gustavo Yankelevich.

La decisión se tomó luego de que el funcionario difundiera, en nombre de la JST, información incorrecta sobre el alcance de la participación argentina en la investigación por el accidente náutico ocurrido en las costas de Miami Beach el lunes pasado.

En rigor, Covelli habría brindado declaraciones públicas en las que se atribuía a la JST un rol activo en la investigación técnica del siniestro, algo que no le corresponde según el marco legal internacional vigente.

Desde la Secretaría de Transporte y la propia JST aclararon que la investigación sobre las causas del accidente está a cargo exclusivamente de la Guardia Costera de Estados Unidos (USCG) y que la participación argentina se limita al intercambio de información técnica.

Ese código prevé que los “Estados con intereses de consideración”, como es el caso de la Argentina en este episodio, por haber víctimas fatales nacidas en el país, puedan colaborar con las autoridades responsables de la investigación para garantizar una evaluación “objetiva, imparcial e independiente” del incidente.

Sin embargo, eso no implica que la JST esté conduciendo una investigación propia ni que tenga potestades jurisdiccionales para hacerlo.

“El Estado argentino no está investigando directamente las causas del incidente ni se está abriendo una investigación paralela a la de la Guardia Costera estadounidense porque no corresponde. Se trata de una colaboración técnica, no de una actuación directa”, explicaron desde la JST.

El accidente ocurrió el lunes 28 de julio a las 11 de la mañana, frente a Hibiscus Island, en la bahía de Miami, cuando una barcaza de servicios portuarios embistió un velero en el que navegaban cinco nenas y una joven de 19 años.

Producto del impacto, dos de las menores resultaron gravemente heridas, entre ellas, Mila Yankelevich. La hija de Tomás Yankelevich y Sofía Reca murió en el Jackson Memorial Hospital, donde había sido trasladada de urgencia.

“Fue una escena sumamente caótica, como pueden imaginarse, especialmente tratándose de niños”, describió el teniente Pete Sánchez, vocero del Departamento de Bomberos y Rescate.

Las autoridades estadounidenses aún investigan las circunstancias exactas del choque. Uno de los puntos clave es determinar si alguna de las embarcaciones violó el reglamento internacional para prevenir abordajes en el mar, que establece prioridades de paso.

Así lo explicó el perito naval Fernando Morales en declaraciones televisivas, quien además señaló que el análisis técnico deberá contemplar velocidad, visibilidad, señales de advertencia y maniobras previas al impacto.