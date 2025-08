Tragedia en Brasil: una joven murió en un colectivo y llevaba 26 iPhones pegados al cuerpo

Viajaba sola, murió en el micro y llevaba 26 iPhones pegados al cuerpo: el caso sacude a Brasil y expone el millonario negocio del contrabando.

Hoy 23:27

La joven de 20 años viajaba sola hacia San Pablo cuando se descompensó y murió. El hallazgo de los celulares destapó nuevas alertas sobre el contrabando en la Triple Frontera.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Una joven de 20 años murió en Brasil en circunstancias que conmocionaron a todos. Viajaba sola en un colectivo que cubría la ruta entre Foz de Iguazú y San Pablo cuando, durante una parada técnica en la Ruta BR-277, comenzó a sentirse mal y se desvaneció.

El hecho ocurrió en la ciudad de Guarapuava, Estado de Paraná. Según testigos, la joven ya presentaba dificultades respiratorias y estaba desorientada antes de perder el conocimiento. El equipo del Servicio de Atención Móvil de Urgencias (SAMU) llegó rápidamente y encontró a la joven consciente pero con signos de convulsiones. Poco después sufrió un paro cardiorrespiratorio: los médicos intentaron reanimarla durante más de 45 minutos, pero lamentablemente falleció en el lugar.

Mientras la asistían, los médicos realizaron un hallazgo inesperado: al quitarle la ropa para atenderla, descubrieron que llevaba 26 celulares marca iPhone pegados a su cuerpo con cintas adhesivas. Los teléfonos estaban cuidadosamente envueltos y sujetos de forma tal que pasaran desapercibidos.

.

La Policía Militar fue alertada de inmediato. No se encontraron drogas, pero en el equipaje de la víctima había botellas de bebidas alcohólicas, que también fueron incautadas. Hasta el momento no se difundió la identidad de la joven y no está claro si operaba sola o era parte de una red de contrabando. La Policía Civil de Paraná quedó a cargo de la investigación y aguarda los resultados de los peritajes para determinar la causa exacta de la muerte.

Contrabando de celulares: un negocio millonario

El caso expuso nuevamente la magnitud del contrabando de smartphones en la zona de la Triple Frontera, uno de los puntos más calientes para el tráfico ilegal entre Argentina, Brasil y Paraguay. Según un informe de iProfesional, en Brasil la incautación de celulares ilegales aumentó casi un 24% en lo que va de 2025, con un valor estimado en R$ 224 millones retenidos por Aduanas solo entre enero y mayo.

En Argentina, se calcula que cada año ingresan de contrabando entre 2 y 3 millones de teléfonos móviles, lo que podría representar hasta un 30% del mercado. Se estima que cada dispositivo tiene un valor promedio de US$ 196, generando un negocio ilegal de casi US$ 490 millones anuales.

La investigación ahora busca determinar si la joven actuaba como “mula” de una red mayor o si fue víctima de una operación ilegal sin respaldo logístico. El cargamento fue incautado y quedó bajo custodia de la Receita Federal, mientras avanza el trabajo de la Policía Científica y peritos forenses.