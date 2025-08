Encontraron más restos de la joven Brenda Torres ocultos en la casa de dos acusados

La policía de Córdoba logró ubicar el torso de la joven descuartizada en una casa del barrio Chateau Carreras. Dos hombres fueron detenidos tras el avance de la investigación, que comenzó el 25 de julio con el hallazgo de restos humanos.

Hoy 07:27

El hallazgo más reciente ocurrió en una casa ubicada en la calle Horneros al 574, a medio kilómetro de donde habían encontrado las otras partes del cadáver. La fiscalía a cargo de Horacio Vázquez identificó a uno de los presuntos implicados tras un seguimiento de las cámaras de seguridad, que mostraron a uno de los sospechosos, aparentemente el hombre de 50 años, descartando las bolsas con las piernas de la víctima.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Aunque llevaba un casco, los investigadores lograron identificarlo después de seguir su recorrido hasta una estación de servicio, donde se quitó el casco. Posteriormente, lo rastrearon hasta la casa donde se encontró el torso de Brenda, lo que permitió su detención junto con otro hombre.

En medio del dolor, la madre de la víctima, Graciela Paredes, hizo un desgarrador pedido para que le entreguen el cuerpo completo de su hija. “No me la estén dando en pedazos o cuotas, necesito velar a mi hija”, expresó, visiblemente angustiada. También exigió justicia para su hija y solicitó que cualquier persona que tuviera información sobre el crimen, se animara a hablar sin miedo.

“Para mi hija quiero justicia, y los que no han hecho, pero saben de algo, necesito que me ayuden y no tengan miedo”, agregó en una entrevista con Arriba Córdoba.

Con el paso de los días, se conocieron más detalles sobre la vida de Brenda Torres. Según su madre, la joven tenía problemas con el consumo de drogas y vivía en situación de calle desde hacía dos años. “Era enferma de la droga, he ido a pedir ayuda y jamás me ayudaron y hoy llegamos a esto”, lamentó Graciela Paredes.

Este trágico caso sigue conmocionando a la sociedad cordobesa, y las autoridades continúan trabajando para esclarecer los detalles detrás del asesinato de Brenda Torres.