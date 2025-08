La Joaqui aclaró rumores de celos y actitudes tóxicas con Luck Ra en La Voz Argentina

La cantante rompió el silencio tras las críticas en redes por supuestas escenas de celos hacia Luck Ra, jurado del reality. Qué dijo sobre su relación y su mensaje sobre el amor propio.

Hoy 09:34

La Joaqui se convirtió en tendencia tras su participación en La Voz Argentina junto a Luck Ra, su pareja y uno de los jurados del exitoso programa. En las últimas semanas, la cantante recibió críticas en redes sociales por supuestas actitudes tóxicas y escenas de celos hacia el artista cordobés.

En diálogo con Los Profesionales de siempre, La Joaqui decidió responder a los comentarios negativos y aclarar la dinámica de su relación con Luck Ra.

La Joaqui respondió a las críticas por su humor y supuestos celos

“Hay gente que no entiende que la Joaqui vibra. Hago chistes y piensan que hablo en serio, y después mi pobre hombre queda sentenciado. Todos tienen miedo de estar con él”, expresó entre risas, explicando que su humor suele malinterpretarse.

Las polémicas surgieron a raíz de bromas que hizo en vivo, especialmente sobre la relación de Luck Ra con algunas participantes mujeres del reality. Sobre esto, aclaró: “Una de las chicas a la que le hice un chiste es mi favorita. Sé que está mal, que es poco profesional, pero tengo favorita, obvio. Y jamás lo haría si pensara que podía incomodar”.

Cómo es la relación de La Joaqui y Luck Ra fuera de cámara

La Joaqui también explicó que muchas de sus intervenciones surgen del juego que comparte con Luck Ra: “Él es fanático de los memes y yo solo le sigo el rollo. Yo quiero ser aesthetic, pero él se ríe con eso, así que lo hago por él”, contó divertida.

Sobre su vínculo sentimental, la cantante fue contundente: “No tengo motivos para sentir celos. Facu (Luck Ra) es el hombre más bueno con el que me he vinculado. No me genera dudas, me cuida, me escucha. Se dio cuenta de que algunas cosas a mí me afectan y lo tiene en cuenta. Eso me da ilusión”, aseguró.

El emotivo mensaje de La Joaqui sobre el amor propio

En la entrevista, la artista abrió su corazón al recordar su pasado y valorar el presente: “Es la primera vez que alguien me quiere bien. Se siente incluso mejor de lo que alguna vez imaginé que podía sentirse”. Además, reflexionó: “Aprendí que es más importante abrirte con la persona indicada que hacerlo a la edad indicada”.

Antes de cerrar, dejó un mensaje para quienes atraviesan relaciones difíciles: “A veces parece que estás pidiendo demasiado, pero solo se lo estás pidiendo a la persona equivocada. Hay amor después del desamor”.

Por último, hizo un llamado a reflexionar sobre la educación emocional: “Me sorprende que todavía no se enseñe amor propio en la escuela. Es el amor más difícil de aprender”.