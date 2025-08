Isabel Macedo celebró sus 50 con una chocotorta casera y rodeada de amor

La actriz compartió en redes los momentos más emotivos del festejo, que incluyó la preparación de su torta junto a sus hijas y una noche rodeada de afectos.

Hoy 07:39

Isabel Macedo cumplió 50 años y decidió celebrarlo de la manera más cálida y personal: rodeada de su familia, con una chocotorta hecha en casa y una cena íntima con sus seres queridos. La actriz compartió en sus redes sociales imágenes y videos del festejo, que se volvió viral entre sus seguidores por lo emotivo y auténtico del momento.

La celebración comenzó desde temprano. En un video musicalizado con el clásico “For Once In My Life” de Stevie Wonder, se la puede ver cocinando junto a sus hijas, Isabel y Julia, mientras su esposo, el exgobernador Juan Manuel Urtubey, se encargaba de inflar los globos para decorar la casa.

Con el correr del día, todo fue tomando forma para recibir a los invitados. La velada incluyó una cena entre amigos y familiares, fotos con cada uno de ellos y un emotivo “Feliz cumpleaños” que la agasajada disfrutó entre risas, bailes y abrazos.

El detalle más comentado del posteo fue, sin dudas, la chocotorta casera que Isabel preparó junto a sus hijas. En los comentarios, sus seguidores celebraron ese gesto sencillo y lleno de amor: “Me encanta que, aunque puedas comprar la mejor torta, nunca falta la chocotorta con tus nenas”, escribió una usuaria.



Otros mensajes destacados fueron: “El mejor y más grande regalo ya lo tenés... Una familia maravillosa” y “Llegar a los 50 con una chocotorta hecha con amor es el mejor cuento”.