Expreso Lo Bruno se consagró campeón del Torneo Apertura de Futsal AFA

Hoy 17:04

Expreso Lo Bruno se quedó con el título del Torneo Apertura 2025 de Futsal AFA, tras una destacada campaña en la fase clasificatoria organizada por la Federación Provincial de Fútbol de Santiago del Estero, con el aval del Consejo Federal de AFA.

El conjunto campeón sumó 42 puntos producto de 14 triunfos y una sola derrota, con un saldo de 80 goles a favor y 29 en contra. El segundo puesto fue para Sporting del Estero, que cerró el certamen con 37 unidades.

Superioridad de principio a fin

El equipo dirigido por Alejandro “Cote” Páez fue el más regular del campeonato y logró imponerse con autoridad. Además, tuvo la valla menos vencida, defendida por Ángel Albornoz, quien solo recibió 29 goles en los 15 partidos disputados.

En tanto, el máximo artillero del torneo fue Sharif Laud, quien convirtió 25 goles a lo largo del certamen.

Una campaña implacable

La campaña de Expreso Lo Bruno fue la siguiente:

6-2 vs Sarmiento

3-5 vs Sporting del Estero

4-1 vs San Carlos

3-0 vs Sportivo Fernández

6-5 vs Bayer

9-1 vs Misky Mayu

5-3 vs Pasaje 21

4-2 vs La Tula

2-1 vs Vélez

6-2 vs Villa Unión

10-1 vs A2 Tk Besares

7-1 vs Pind

7-1 vs Nuevo Santiago

5-4 vs UCSE

3-0 vs Zahuy

Las posiciones finales

Expreso Lo Bruno – 42 pts

Sporting del Estero – 37

Pasaje 21 – 30

Vélez – 29

Sportivo Fernández – 28

La Tula – 28

Villa Unión – 28

A2 Toque – 22

Misky Mayu – 21

Pind – 20

UCSE – 19

San Carlos – 16

Bayer – 14

Zahuy – 15

Nuevo Santiago – 9

Sarmiento – 8

El plantel campeón

Los protagonistas del título fueron: Ángel Albornoz, Guido Espeche, Joaquín Goítea, Diego Fernández, Federico Castaño, Emanuel Villalba, Rodolfo Guerrero, Ramón Leguizamón, Pablo Reinoso, Ignacio Concha (capitán), Michael Arce, Kevin López, Milton Autalán y Danilo Coronel. El entrenador fue Alejandro “Cote” Páez.

Con solidez defensiva, contundencia ofensiva y un juego colectivo que marcó diferencias, Expreso Lo Bruno selló un campeonato inolvidable y comienza el 2025 siendo protagonista del futsal santiagueño.