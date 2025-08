"Los supermercados saben que los salarios no están preparados para un aumento"

Así lo explicó en su columna para Radio Panorama el licenciado Osvaldo Granados, al destacar la fuerte pulseada por los precios que existe entre los mayoristas y los supermercados.

Hoy 08:22

Este martes, el periodista especializado Osvaldo Granados compartió su mirada sobre la situación económica argentina durante su columna en Radio Panorama, con especial foco en la evolución del dólar, el escenario inflacionario, la dinámica del consumo y las perspectivas de crecimiento en torno a la actividad minera.

“El dólar baja y no tiene mucho oxígeno para seguir subiendo”, aseguró, en un contexto en el que la divisa muestra cierta estabilidad, aunque los mercados siguen atentos a su evolución. En paralelo, señaló que hay una “pulseada muy grande” entre mayoristas y supermercados. Según explicó, los supermercados no trasladan aumentos con la misma rapidez porque “tienen stock y no tienen urgencias”.

Granados también se refirió a los niveles de consumo, y adelantó que podría haber subas en algunos productos, pero aclaró: “No hay pesos suficientes. Hay que preguntarse si los salarios están preparados para absorber un aumento, y los supermercados saben que no”.

En cuanto al sistema financiero, advirtió sobre las altas tasas de interés, que “duplican la inflación”, y anticipó que esta tendencia se mantendría “durante los próximos tres meses” hasta las elecciones. Afirmó que este esquema podría enfriar la actividad económica, algo que —según sus palabras— “siempre pasó”. Además, recordó que en el corto plazo vencen “billones de pesos en deudas antiguas acumuladas en el Banco Central”.

El analista también destacó el potencial de crecimiento vinculado a la minería, especialmente en las provincias cordilleranas. Mencionó como caso emblemático el anuncio en San Juan de la que definió como “la mayor inversión extranjera en la historia argentina”, en referencia a un proyecto de cobre por 15 mil millones de dólares, que se desarrollará en el marco del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

“Ya están entrando dos mineras, una de Australia y otra de Canadá. Esto lleva tiempo, pero se veía venir”, expresó. Granados aseguró que en San Juan “ya se está tomando personal y hay salarios diferentes”. Sin embargo, advirtió que en el país “falta gente entrenada en minería”, y que aún no se cuenta con la experiencia que tiene Chile en ese sector. También mencionó que hay otros proyectos en carpeta, tanto para litio como para oro.