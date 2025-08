Murió Kelley Mack, actriz de The Walking Dead, a los 33 años

La intérprete falleció en Cincinnati a causa de un glioma. Había tenido una destacada carrera en televisión, cine independiente y locución, y también trabajaba como productora.

Hoy 07:46

La actriz Kelley Mack, conocida por su participación en la serie The Walking Dead, falleció a los 33 años en la ciudad de Cincinnati, tras luchar contra un glioma, un tipo de tumor cerebral, según confirmó su familia.

Mack interpretó a Addy en la novena temporada de la exitosa serie de AMC, apareciendo en cinco episodios entre 2018 y 2019. Su personaje fue parte de una de las escenas más recordadas del final de esa temporada, en la que varios personajes son capturados por los Whisperers con un trágico desenlace.

A lo largo de su carrera, acumuló decenas de créditos en televisión, cine y comerciales. Participó en series como 9-1-1, Chicago, y Schooled, el spin-off de Modern Family. También actuó en películas como Broadcast Signal Intrusion junto a Harry Shum Jr., Mr. Manhattan y la aún no estrenada Universal, en la que además trabajó como productora ejecutiva.

Nacida el 10 de julio de 1992 en Cincinnati bajo el nombre Kelley Lynne Klebenow, comenzó su carrera como actriz infantil en comerciales. Su primer papel protagónico fue en la película The Elephant Garden (2008), por el que recibió un premio de actuación en la Tisch School of the Arts y que fue reconocido en el Festival de Cine de Tribeca.

Durante los últimos 11 años vivió en Los Ángeles, donde desarrolló una carrera multifacética en cine y televisión. Fue parte del equipo de locución de la película animada ganadora del Óscar Spider-Man: Into the Spider-Verse, donde aportó su voz como doble vocal de Hailee Steinfeld en el papel de Gwen Stacy.

También incursionó en la producción de cortometrajes independientes, como A Knock at the Door (2016), que obtuvo premios en el Atlanta Horror Film Festival y nominaciones en FilmQuest. Escribió, dirigió y editó el corto Positive (2015), y trabajó como directora de fotografía en The Kingdom (2014).