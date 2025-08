Lindsay Lohan reveló cómo el acoso de los paparazzis marcó su vida y su rol como madre

La actriz reflexionó sobre el impacto emocional de su exposición en los medios durante su juventud y las medidas que toma hoy para proteger la intimidad de su familia.

Hoy 07:52

La actriz Lindsay Lohan, de 39 años, habló abiertamente sobre los momentos traumáticos que vivió durante su ascenso a la fama en Hollywood y cómo esas experiencias influyen en su presente como madre del pequeño Luai, de 2 años.

En una entrevista con The Sunday Times, Lohan se refirió al constante acoso de los paparazzis que sufrió durante los años 2000, cuando protagonizaba películas exitosas como Un viernes de locos y Chicas pesadas. “Fueron momentos aterradores que tuve en mi vida. Sufro un trastorno de estrés postraumático extremo por esas cosas. Realmente espero que no vuelvan a repetirse. No es seguro. No es justo”, aseguró.

La actriz contó que, junto a su esposo Bader Shammas, con quien se casó en julio de 2022, conversa constantemente sobre cómo proteger la privacidad de su hijo. “Hablamos todo el tiempo de cómo hacerlo”, dijo.

Lohan también comparó el panorama actual con el que vivió en su juventud, destacando que las redes sociales han cambiado la relación entre las celebridades y los medios: “Ahora podés contar tu propia historia. Recuperaste la propiedad de tu vida”.

A lo largo de la entrevista, también mencionó que prefiere las interacciones directas con sus fans. “Prefiero que me pidan una foto antes que grabarme en secreto. Eso se siente muy incómodo”, señaló.

En cuanto a su carrera, Lohan habló de su regreso a la actuación con la secuela de Un viernes de locos, donde volverá a actuar junto a Jamie Lee Curtis, con quien mantiene una relación cercana desde hace años. “Ella fue un espacio seguro para mí”, reveló, y confirmó que esta será la primera vez que interpreta a una madre en la pantalla.

Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis.

La actriz también reconoció que la exposición mediática y el encasillamiento en ciertos papeles la llevaron a tomarse una pausa en su carrera. “Perdí el entusiasmo por actuar. Aún hoy tengo que luchar por ciertos roles”, expresó.

Actualmente, Lohan se prepara para protagonizar y producir Count My Lies, un thriller de Hulu en el que interpretará a una niñera que se adentra en una casa llena de secretos. En paralelo, manifestó su deseo de alejarse de la comedia romántica y explorar historias más complejas, como las de All About Eve o Breakfast at Tiffany’s: “Hay un vacío, y tengo ganas de hacer un trabajo como ese”.

Lindsay Lohan