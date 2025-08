Matt Smith será el villano en la próxima entrega de Star Wars

En Lucasfilm ya pueden dormir más tranquilos después de que sus problemas con encontrar el reparto se vayan solventando.

Hoy 08:13

El sueño de todo niño y niña es poder formar parte del universo Star Wars, con tantas posibilidades como planetas existan y donde la fuerza lucha por encontrar su camino hacia el bien. La próxima historia de esta franquicia será 'Star Wars: Starfighter', el proyecto encabezado por Ryan Gosling, quien actuará también como productor con su compañía 21 laps.

Tras muchos vaivenes sobre quién sería su rival en la película, Deadline por fin ha dado el nombre: Matt Smith. El actor que saltó a la fama gracias a su papel en 'La Casa del Dragón', precuela de la aclamada 'Juego de Tronos', ahora se une al proyecto al que recientemente se había sumado Mia Goth. Aunque no se sabe demasiado del proyecto, Smith interpretará al villano de la nueva película de Lucasfilm.

La elección de Matt Smith ha sido más que aplaudida entre el siempre exigente fandom de Star Wars, puesto que el actor se maneja muy bien en estos términos. Bien lo prueban sus más que interesantes participaciones en 'Morbius' o 'Última noche en el Soho', donde demuestra la soltura que tiene a la hora de ser 'el malo de la película'.

'Star Wars: Starfighter' estará dirigida por el canadiense Shawn Levy, responsable entre otras de la trilogía 'Deadpool', 'Noche en el museo' o 'Free Guy', además de dirigir muchos episodios para 'Stranger Things'. Del libreto se encarga Jonathan Tropper, con quien ya formó tándem en 'El proyecto Adam' y quien es responsable de series como 'Vinyl' o 'Warrior'.

El propio Levy aclaró que no se trata de una película relacionada con otras del universo Star Wars, al menos no directamente: "No es una precuela ni una secuela. Es una nueva aventura". La cinta contará la historia de un joven de 15 años y su tío (Ryan Gosling) quienes deben hacer una misión mientras son perseguidos por dos villanos, uno de ellos Matt Smith, y mientras que la otra podría ser Mia Goth, aunque eso todavía se desconoce.

La película se sitúa después de los hechos ocurridos en el 'Star Wars: El Ascenso de Skywalker', que concluyeron la saga principal al menos por el momento y por lo tanto cuando se estrené será lo más lejos que ha llegado Star Wars en cuanto a cronología.

El proyecto había adquirido la fama de ser rechazado por grandes nombres de la industria que no querían formar parte del cast, entre ellos Jodie Comer, Jesse Plemons, Mikey Madison, Greta Lee y Sarah Snook, por lo que la cinta estaba teniendo problemas para encontrar su reparto.

Con las adiciones de Matt Smith y Mia Goth y a la espera del resto del cast, la producción tiene previsto su comienzo este mismo otoño de 2025, con la idea de llegar a la fecha de estreno prevista para el 28 de mayo de 2027, en una galaxia muy, muy lejana.