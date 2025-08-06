Juanita Tinelli deslumbró en microbikini negra y la compararon con su mamá Paula Robles

La hija menor de Marcelo Tinelli compartió una sensual producción desde sus vacaciones familiares y generó furor en Instagram. Los usuarios destacaron su parecido con Paula Robles.

Hoy 20:22

Cada vez más consolidada como referente de moda en redes sociales, Juanita Tinelli sorprendió a sus seguidores al posar en una microbikini negra durante unas vacaciones familiares. La joven modelo, que recientemente participó de una campaña de novias junto a Benicio Gravier para la firma de Joti Harriague, volvió a generar revuelo en Instagram con una serie de fotos que rápidamente cosecharon miles de reacciones.

En las postales, Juanita posa junto a una cama con sábanas blancas, rodeada de ropa y valijas, luciendo una microbikini negra de diseño clásico pero audaz: corpiño triangular con breteles finos y bombacha cavada de tiro alto. Como toque distintivo, levantó ligeramente la parte superior, dejando ver un sutil efecto underboob que no pasó desapercibido.

Con un estilo descontracturado y al natural, la hija menor de Marcelo Tinelli y Paula Robles llevó el cabello suelto con raya al medio y ondas, apenas un poco de máscara de pestañas, labial nude y un collar plateado con pulseras a juego. El look fresco y relajado se completó con una actitud segura frente a cámara.

"Qué goce", escribió en el pie de la publicación, que en menos de 12 horas superó los 25 mil “me gusta” y se llenó de elogios. Comentarios como “Hermosa como siempre”, “Mi amor” y “Diosa” fueron algunos de los más repetidos. Incluso sus hermanas, Micaela y Candelaria Tinelli, reaccionaron con mensajes cariñosos: “Wow, qué diosa” y “Mi bbita”.

Sin embargo, uno de los detalles que más llamó la atención fue el increíble parecido con su mamá, Paula Robles. “Buena genética”, “La última foto es Paula, no me jodan” y “Bella como la mamá” fueron algunos de los comentarios que inundaron el posteo, destacando el ADN compartido y el legado estético de la exbailarina.

Con cada nueva aparición, Juanita Tinelli reafirma su lugar como una de las it girls argentinas del momento, fusionando frescura, estilo y una fuerte presencia en redes sociales.