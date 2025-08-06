Vaca Muerta: un consorcio invertirá USD 15.000 millones para instalar barcos de GNL en la Argentina

El consorcio Southern Energy instalará un segundo buque de licuefacción, el “MK II”, en las costas de Río Negro, que se sumará al “Hilli Episeyo”. Producirán 6 millones de toneladas anuales de gas.

Hoy 20:59

Southern Energy (SESA), integrada por Pan American Energy, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG, confirmó hoy la decisión final de inversión para la incorporación del segundo barco de licuefacción, denominado “MK II”, en la provincia de Río Negro. Este movimiento se suma al ya anunciado buque “Hilli Episeyo”, consolidando una inversión total que superará los USD 15.000 millones durante los 20 años de operación de ambas plantas flotantes.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Este avance marca un hito en el desarrollo del proyecto destinado a producir gas natural licuado (GNL) en la Argentina utilizando caudales provenientes de Vaca Muerta, con el objetivo de posicionar al país como proveedor mundial de este combustible. El consorcio informó que “SESA generará exportaciones totales que podrían alcanzar los USD 20.000 millones entre 2027 y 2035 y creará 1.900 puestos de trabajo directos e indirectos durante la etapa de construcción”.

Te recomendamos: El gas de Vaca Muerta: las tres fases del proyecto del acuerdo entre YPF - Eni

La compañía firmó la decisión final de inversión (FID, por sus siglas en inglés) para el segundo buque flotante de licuefacción (FLNG), que operará junto al Hilli Episeyo. Ambos buques tendrán una capacidad conjunta de producción de seis millones de toneladas anuales de GNL, lo que equivale a casi 27 millones de metros cúbicos diarios de gas natural destinados a exportación. “Los dos barcos de licuefacción serán operados por SESA, permitiendo generar sinergias en el desarrollo y operación del proyecto”, destacó la empresa en un comunicado.

El esquema de inversión se distribuye en dos etapas: la primera (2024-2031) prevé desembolsos superiores a USD 3.200 millones, y la segunda (2032-2035) casi USD 2.800 millones. Así, la inversión total estimada para ambas fases ronda los USD 6.000 millones. “Durante los 20 años de vida útil del proyecto, la inversión total superará los USD 15.000 millones en toda la cadena de valor, habilitando nuevas inversiones en Vaca Muerta y mayor actividad en el upstream”, señalaron los socios.

Las características del plan permiten un rápido acceso al mercado mundial de GNL: la primera planta flotante de licuefacción comenzará a operar en el último cuatrimestre de 2027 y el segundo buque se incorporará a fines de 2028. Aunque el valor de las exportaciones dependerá de la evolución de los precios internacionales del GNL, se estima superar los USD 20.000 millones entre el inicio de las operaciones y 2035, constituyendo una fuente genuina de divisas para la Argentina.

Te recomendamos: “Hay una diferencia del 40% con EEUU”: petroleras advirtieron del “costo argentino” en Vaca Muerta

Detalles sobre los buques de licuefacción

Tanto el “Hilli Episeyo” como el “MK II” son propiedad de Golar LNG, empresa noruega dedicada al diseño, reconversión, propiedad y operación de infraestructura marítima para convertir gas natural en GNL. El Hilli Episeyo posee una capacidad de 2,4 millones de toneladas anuales de GNL, equivalente a 11,5 millones de metros cúbicos diarios de gas natural. Con una longitud cercana a los 300 metros, el buque fue construido en 1975 y modificado para procesar gas en 2017. Actualmente opera en Camerún y se prevé su llegada a Río Negro en 2027.

El MK II, habilitado inicialmente en 2004 como buque metanero, se encuentra adaptándose en un astillero de China, con llegada estimada a la Argentina en 2028. Este barco, de casi 400 metros de eslora, tendrá una capacidad de 3,5 millones de toneladas anuales de GNL, equivalente a casi 16 millones de metros cúbicos diarios de gas natural.

El proyecto contempla que ambas terminales flotantes puedan operar todo el año a partir de 2028, lo que requerirá infraestructura de transporte adecuada. Las empresas evalúan la construcción de un gasoducto de 48 pulgadas, con capacidad para transportar hasta 50 millones de metros cúbicos diarios, que sería el mayor de la región.

Con la aprobación de la FID para el segundo buque, Southern Energy, cuya composición accionaria es de Pan American Energy (30%), YPF (25%), Pampa Energía (20%), Harbour Energy (15%) y Golar LNG (10%), completa la primera fase del plan “Argentina LNG”, orientado a posicionar al país como exportador de GNL en sucesivas etapas.

En las siguientes fases, denominadas “Argentina LNG 2” (YPF-Shell) y “Argentina LNG 3” (YPF-ENI), el proyecto prevé la incorporación de socios estratégicos internacionales, consolidando el perfil exportador de la Argentina en el mercado global de gas natural licuado.