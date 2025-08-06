Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 06 AGO 2025 | 20º
X
País

“¿Se agrava su salud mental?”, uno de los biógrafos del Presidente fulminó a Victoria Villarruel

Nicolás Márquez, ideólogo de los libertarios, cruzó a la vicepresidenta luego de que ella lo denunciara.

Hoy 21:25
Javier Milei

La interna libertaria volvió a estallar públicamente luego de que la vicepresidenta Victoria Villarruel denunciara penalmente a Nicolás Márquez, abogado, escritor y uno de los biógrafos más cercanos al presidente Javier Milei.

En respuesta, Márquez lanzó una serie de declaraciones explosivas contra la titular del Senado, poniendo en duda su estabilidad emocional. "¿Se agrava la salud mental de Villarruel?", disparó a través de sus redes sociales, en un mensaje que rápidamente se viralizó.

El enfrentamiento tiene un trasfondo que se arrastra desde hace meses dentro de La Libertad Avanza, marcado por diferencias ideológicas, estrategias de poder y recelos personales.

Márquez, autor de varios libros junto a Milei y considerado uno de los pilares doctrinarios del espacio libertario, no ocultó su malestar por lo que considera una “persecución” de parte de Villarruel, quien se distanció progresivamente del círculo más duro del presidente tras asumir la vicepresidencia.

Aunque aún no trascendieron detalles precisos de la denuncia penal presentada por Villarruel, el conflicto expone las grietas internas en el oficialismo y deja en evidencia una creciente tensión entre los sectores que rodean al jefe de Estado. El fuego cruzado entre dirigentes que hasta hace poco se mostraban como socios estratégicos en la construcción del poder libertario hoy amenaza con fracturar aún más la ya delicada unidad dentro del espacio gobernante.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Tragedia en El Deancito: un futbolista amateur murió en plena cancha durante un partido
  2. 2. Tragedia en Gaza: cuatro camiones de ayuda humanitaria volcaron sobre una multitud y dejaron un tendal de muertos
  3. 3. Comisionado municipal fue víctima de un violento asalto en el barrio Ciudad del Niño
  4. 4. Driussi no estará ante Independiente y quedaría fuera de la ida de la Copa Libertadores ante Libertad
  5. 5. El tiempo para este miércoles 6 de agosto en Santiago del Estero: mucho frío y 21ºC de máxima
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT