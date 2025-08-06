Ingresar
Quimilí: sacan de circulación una decena de motos en infracción

Tras un operativo saturación por una creciente ola de robos y descontrol en las calles, la policía diagramó un amplio operativo.

Hoy 22:55

Desde hace unos días, efectivos de la Departamental 12 de Quimili, en el departamento Moreno

Implementaron un amplio control de motos y prevención de delitos.

Este tipo de operativos se realizaron en los últimos días y en un par de horas, los efectivos policiales, retuvieron una decena de rodados tras un control vehicular.

De este modo procedieron sacaron de circulación rodados, cuyos conductores no contaban con la documentación del vehículo, licencia de conducir, casco protector, escape libre, falta de luces y espejos retrovisores.

Finalizado el operativo, los rodados fueron trasladados a la dependencia policial a fin de que personal de Seguridad Vial verifique la procedencia de cada uno, y emitan las actas de infracción correspondientes en cada caso.

