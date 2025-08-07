Fabián Cubero denunció a Nicole Neumann por incumplir el acuerdo legal sobre sus hijas

A un año de haber firmado una tregua judicial, el exfutbolista acusó a su ex pareja de obstaculizar el régimen de comunicación con sus hijas durante las vacaciones de invierno.

El conflicto entre Fabián Cubero y Nicole Neumann volvió a escalar. A pesar del acuerdo legal firmado en 2023 tras años de disputas judiciales por la custodia de sus hijas, el exfutbolista presentó una nueva denuncia contra la modelo por incumplir el régimen de comunicación parental, lo que impidió que pudiera compartir las vacaciones de invierno con las menores.

Según se reveló en el programa LAM (América TV), los abogados de Cubero presentaron ante la Justicia un escrito en el que acusan a Neumann de no respetar el convenio homologado, especialmente en lo referido al reparto de días durante el receso invernal. La denuncia fue caratulada como “incidente de comunicación con los hijos”.

El origen del conflicto

De acuerdo al periodista Ángel de Brito, Nicole Neumann habría demorado su regreso de un viaje a Europa, lo que provocó que Cubero no pudiera retirar a las niñas en la fecha pactada. El escrito judicial sostiene que esta situación afectó directamente el derecho del exfutbolista a compartir tiempo con sus hijas menores.

“Ha impedido a mi representado ejercer su legítimo derecho a compartir el receso invernal con sus hijas”, leyó De Brito durante la emisión, citando el documento judicial.

En la presentación, Cubero también solicitó que se imposibilite la salida del país de Nicole sin autorización judicial previa. “Solicito que se revoque el permiso de salida del país concedido a la madre y se exija la acreditación de pasajes de ida y vuelta ante cualquier viaje internacional”, se detalla en el pedido legal.

Una tregua que duró poco

La denuncia llama la atención, ya que, apenas un año atrás, ambas partes habían logrado un histórico acuerdo tras más de ocho años de litigios. Aquella tregua fue impulsada por el abogado Roberto Castillo y celebrada públicamente como un punto de inflexión en la relación de los ex.

Sin embargo, la paz fue efímera, y esta nueva disputa demuestra que el vínculo entre Cubero y Neumann sigue marcado por tensiones en torno a la crianza compartida y la organización de tiempos con sus hijas.

A nueve años de su separación, la ex pareja continúa enfrentándose en los tribunales, en un caso que vuelve a poner en debate la importancia del cumplimiento de los acuerdos parentales y el respeto por los derechos de los niños a mantener vínculos fluidos con ambos progenitores.