Brutal pelea de tránsito en Trelew: un hombre perdió la mano tras un machetazo y el agresor fue liberado

La víctima fue sometida a una amputación tras una discusión que escaló violentamente. El atacante pidió disculpas, pero continúa imputado por tentativa de homicidio.

Hoy 01:49

Un violento episodio de tránsito ocurrido en la ciudad de Trelew, provincia de Chubut, terminó de la peor manera: un hombre de 48 años perdió una mano tras recibir un machetazo durante una pelea callejera. El agresor, identificado como Curaqueo, fue liberado el domingo pasado y, en la audiencia de revisión, pidió disculpas por lo ocurrido.

La violenta secuencia se registró el pasado 1° de agosto en el barrio Tiro Federal, cuando un conflicto vial entre dos conductores escaló hasta convertirse en una pelea con arma blanca. La víctima, Gerardo López, se encontraba internada y en coma inducido tras la intervención médica, pero una infección en el injerto realizado en su brazo obligó a los médicos a realizar la amputación de su mano.

La versión del agresor

Durante la audiencia celebrada el martes, Curaqueo se mostró arrepentido y ofreció su versión de los hechos. “Quiero pedirle disculpas al hombre, no pensé que iba a llegar a tanto. Solo me defendí porque él y su hijo vinieron a pegarme cuando yo ya estaba en el piso. Me tendría que haber dejado pegar. Me encuentro muy arrepentido”, expresó ante la Justicia.

La jueza María Tolomei había dispuesto la libertad del acusado el 3 de agosto, aunque la causa sigue en curso y está caratulada como tentativa de homicidio con arma blanca. Mientras tanto, el Ministerio Público Fiscal continuará con la investigación.

Cómo fue el ataque

Según la reconstrucción judicial, Gerardo López y su hijo se encontraban repartiendo leña en una camioneta Ford F-100 cuando ingresaron por una calle en contramano y casi chocan con la moto conducida por Curaqueo. El repartidor tomó una foto de la moto y les advirtió que los denunciaría por la infracción.

Pocos minutos después, cuando López y su hijo se dirigían a la Comisaría Segunda, volvieron a cruzarse con Curaqueo, y fue entonces cuando comenzó la agresión. De acuerdo con el relato judicial, el hijo de López bajó de la camioneta y golpeó al motociclista, quien fue pateado en el suelo por el propio López. En ese momento, Curaqueo sacó un machete que llevaba consigo y le cortó el brazo al hombre, provocándole una herida tan grave que derivó en la amputación.

Nueva audiencia con video clave

Una nueva audiencia de revisión está programada para este miércoles a las 12 en los Tribunales de Trelew, con la participación de los jueces Javier Allende y Gustavo Castro. Allí se presentará un video clave que muestra el momento exacto del ataque, el cual podría modificar el rumbo del proceso judicial.

El caso ha generado gran repercusión en la comunidad local y se espera que las próximas horas sean decisivas para determinar si se impone una medida de prisión preventiva o nuevas restricciones al acusado.