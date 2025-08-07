Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 07 AGO 2025 | 16º
X
Locales

El tiempo para este jueves 7 de agosto en Santiago del Estero: gris y con 15ºC de máxima

Santiago del Estero tendrá una jornada con cielo cubierto y vientos del sector sur, con ráfagas hacia la tarde.

Hoy 06:31

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este jueves en Santiago del Estero una mañana fresca, con cielo nublado y vientos leves del sector sur.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Hacia la tarde, cielo cubierto, ráfagas de viento del sector sur rotando al sudoeste y una temperatura máxima que alcanzaría los 15ºC, de acuerdo a los datos aportados por el organismo.

El pronóstico extendido señala que el viernes se presentará con cielo algo nublado, vientos leves de direcciones variables, una máxima de 18ºC y una mínima de 8ºC.

Seguí todas las novedades del clima a través de los datos de nuestra estación meteorológica.

TEMAS Servicio Meteorológico Nacional

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Empresarios del transporte piden llevar el boleto a $950 y advierten sobre la crisis del sector
  2. 2. “¿Se agrava su salud mental?”, uno de los biógrafos del Presidente fulminó a Victoria Villarruel
  3. 3. Un búfalo de más de una tonelada mató a un millonario de EEUU durante un safari en Sudáfrica
  4. 4. Wanda Nara lanzó una provocadora publicidad de maní tras el video íntimo de Mauro Icardi
  5. 5. Árbitros confirmados para el cruce entre Central Córdoba y Lanús por la Sudamericana
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT