El tiempo para este jueves 7 de agosto en Santiago del Estero: gris y con 15ºC de máxima

Santiago del Estero tendrá una jornada con cielo cubierto y vientos del sector sur, con ráfagas hacia la tarde.

Hoy 06:31

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este jueves en Santiago del Estero una mañana fresca, con cielo nublado y vientos leves del sector sur.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Hacia la tarde, cielo cubierto, ráfagas de viento del sector sur rotando al sudoeste y una temperatura máxima que alcanzaría los 15ºC, de acuerdo a los datos aportados por el organismo.

El pronóstico extendido señala que el viernes se presentará con cielo algo nublado, vientos leves de direcciones variables, una máxima de 18ºC y una mínima de 8ºC.

Seguí todas las novedades del clima a través de los datos de nuestra estación meteorológica.