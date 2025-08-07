Billie Eilish lanza un álbum de canciones de cuna para bebés

Se trata de Lullaby Renditions of Billie Eilish que contará con versiones instrumentales de sus mayores éxitos.

La artista estadounidense Billie Eilish se prepara para sorprender a un nuevo público: los bebés. A través del proyecto Rockabye Baby, el 15 de agosto se lanzará Lullaby Renditions of Billie Eilish, un disco que transformará sus grandes éxitos en versiones instrumentales suaves diseñadas especialmente para la hora de dormir.

El álbum incluirá 13 pistas que reinterpretan el universo sonoro de Eilish con xilófonos, glockenspiels y otros instrumentos relajantes, convirtiendo su estilo oscuro, minimalista y melódico en un entorno sonoro cálido y apacible.

Entre las canciones seleccionadas se encuentran clásicos como “Bad Guy” (de When We All Fall Asleep, Where Do We Go?), “Ocean Eyes”, tema que marcó su ascenso al estrellato, y “What Was I Made For?”, la balada que le valió un Premio Oscar por su inclusión en la banda sonora de Barbie. También estarán presentes temas recientes como “Lunch” y “Birds of a Feather”, de su último disco Hit Me Hard and Soft, además de otros como “Lovely” y “Idontwannabeyouanymore”.

“Este proyecto no solo busca ofrecer una experiencia musical distinta, sino también ampliar el alcance de la música de Eilish a nuevos públicos. Las canciones de Billie tienen una sensibilidad melódica que se adapta sorprendentemente bien al formato de cuna”, explicaron los medios especializados.

Con este lanzamiento, Billie Eilish se suma a una lista de artistas contemporáneos que han sido homenajeados por Rockabye Baby, una serie que convierte grandes éxitos del pop y el rock en canciones de cuna, y que ha contado con versiones similares de artistas como Beyoncé, Taylor Swift, Queen y Metallica.