Los Knockouts de La Voz Argentina traen nuevos cambios: Cazzu, El Chaqueño Palavecino y otras figuras se suman a los coaches

Por primera vez en la historia del certamen, el staff principal que componen Lali, La Sole, Miranda! y Luck Ra recibirá el apoyo de artistas de diferentes estilos.

Hoy 08:01

La expectativa aumenta entre los seguidores del reality musical con la llegada de la etapa de los Knockouts a La Voz Argentina 2025, que comenzará el próximo lunes 11 de agosto a las 21:45 en la pantalla de Telefe. Esta nueva fase del exitoso certamen introduce cambios en la dinámica del concurso y suma la participación inédita de co-coaches en el escenario principal.

En esta quinta temporada, con Nico Occhiato como conductor, el formato deja atrás “Las Batallas” para dar paso a una instancia decisiva. En los Knockouts, dos participantes del mismo equipo interpretarán canciones diferentes y será el coach quien decida cuál de los dos continúa en la competencia. Además, se mantiene la posibilidad de que cada coach “robe” hasta dos concursantes de otros equipos, una regla que ya había generado expectativa en la etapa anterior.

La gran novedad de esta edición es la presencia de los co-coaches, figuras destacadas de la música nacional que, por primera vez, acompañarán a los coaches principales en el escenario durante la toma de decisiones. La lista de artistas que se suman a esta función incluye a Cazzu, quien apoyará a Luck Ra; Emmanuel Horvilleur, que trabajará junto al dúo pop Miranda!; Zoe Gotusso, quien colaborará con Lali Espósito; y El Chaqueño Palavecino, que respaldará a Soledad Pastorutti. Esta información fue confirmada por Telefe y marca un hito en la historia del programa, ya que hasta ahora los co-coaches solo participaban en la preparación de los concursantes fuera de cámara.

Zoe Gotusso, Cazzu, Emmanuel Horvilleur, y El Chaqueño Palavecino