Godoy Cruz y Gimnasia, abren la cuarta fecha del Torneo Clausura

El Tomba busca su primera victoria, mientras que el Lobo quiere seguir de racha tras vencer a Independiente. Se enfrentan este jueves desde las 17.00 en Mendoza.

Hoy 12:24

Por la fecha 4 de la Zona B del Torneo Clausura, Godoy Cruz y Gimnasia de La Plata se enfrentarán este jueves desde las 17.00 en el estadio Feliciano Gambarte, en un duelo de equipos que llegan con objetivos distintos: el local quiere romper la racha de empates, mientras que el Lobo apunta a encadenar su segundo triunfo consecutivo.

El equipo dirigido por Esteban Solari todavía no ganó en el campeonato. Empató sus tres compromisos: 1-1 con Rosario Central, 0-0 con Sarmiento y 0-0 ante Talleres en Córdoba. El técnico aseguró que merecieron más y que "hay que trabajar porque viene un partido difícil". Además, el conjunto mendocino volverá a jugar como local en su estadio renovado, donde hace poco reestrenó la cancha luego de más de 20 años.

Por su parte, Gimnasia llega en alza tras derrotar 1-0 a Independiente en El Bosque. Fue la primera victoria del ciclo de Alejandro Orfila, que parece haber encontrado una base. El Lobo había empezado con una caída frente a Instituto y un empate ante San Lorenzo. En cuanto a lo futbolístico, Sebastián Lomónaco fue presentado como refuerzo pero aún no estará disponible. El DT repetiría el once que superó al Rojo.

Formaciones probables:

Godoy Cruz:

Franco Petroli; Leonardo Jara, Mateo Mendoza, Leandro Quiroz, Juan Morán; Vicente Poggi, Pol Fernández, Nicolás Fernández; Misael Sosa, Santino Andino, Agustín Auzmendi.

DT: Esteban Solari.

Gimnasia:

Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Gastón Suso, Juan Villalba; Manuel Panaro, Mateo Seoane, Nicolás Garayalde, Jeremías Merlo; Norberto Briasco, Marcelo Torres.

DT: Alejandro Orfila.