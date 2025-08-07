Otorgan prisión domiciliaria al sereno que apuñaló y mató a un ladrón

Héctor Orlando Alurralde, el sereno que mató a Ariel Gallardo, continuará detenido al menos por 15 días pero en su domicilio.

Hoy 12:41

Este jueves, la Justicia convirtió en detención la aprehensión de Héctor Alurralde, el sereno que ultimó de una puñalada a Ariel Gallardo (25) un delincuente de frondoso prontuario que intentó robarle cuando se dirigía a su trabajo en bicicleta.

No obstante, Alurralde fue beneficiado con la prisión domiciliaria, al menos por 15 días, según trascendió de fuentes tribunalicias.

La muerte de Ariel “Negrito” Gallardo tuvo lugar en la madrugada de este martes. Fuentes policiales confirmaron Alurralde, de 61 años y vecino del barrio Siglo XX, se presentó en la Comisaría 11 para denunciar que Gallardo y un cómplice lo abordaron mientras se dirigía a cumplir su turno como sereno en la Cerámica Santiago, en la zona sur de la capital.

Según su declaración, los atacantes intentaron robarle la bicicleta y las pertenencias que llevaba para su trabajo. En medio del asalto, se produjo un violento forcejeo en el que ambas partes esgrimieron armas blancas. Durante la pelea, Gallardo recibió una herida mortal.

El fallecido tenía antecedentes por robos y hurtos, con 14 causas registradas.