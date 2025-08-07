Homenajearán a los protagonistas de la Reforma Constitucional de Santiago del Estero en su 20º aniversario

El lunes 11 de agosto, a partir de las 17:30 horas , se llevará a cabo un homenaje a los 20 años de la Reforma Constitucional en Santiago del Estero. El evento tendrá lugar en el salón de la Estación Santiago FCCC, ubicado en la intersección de las avenidas Libertad y Colón (S), junto al Honorable Concejo Deliberante de la ciudad Capital.

La Asociación Civil “Los Chañares” del barrio Sarmiento, que desde mayo de este año cuenta con personería jurídica otorgada por la intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, organiza la jornada en agradecimiento a los convencionales constituyentes que participaron en la reforma de la Constitución Provincial en 2005. Como parte del reconocimiento, se les entregarán medallas conmemorativas elaboradas con materiales reciclables, promoviendo un mensaje de sostenibilidad.

Estación Santiago FCCC

El evento se enmarca en la obra del Dr. César Ovejero Silvero, que documenta la Reforma Constitucional de 2005. Este libro, que fue declarado de interés municipal, cultural y social por el Honorable Concejo Deliberante, es una de las principales fuentes de información sobre este hito histórico. Además, se exhibirán obras de arte y esculturas del artista local Rodolfo Soria, lo que enriquecerá el evento con expresiones culturales y artísticas.

La convocatoria es abierta a todo el público, invitando a los santiagueños a participar de esta significativa jornada. La Asociación Civil “Los Chañares” sigue demostrando el compromiso con el desarrollo y la participación del barrio Sarmiento.