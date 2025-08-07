Marcos Rojo aceptó la rescisión y se va de Boca: Estudiantes sería su destino

El defensor de 35 años aceptó la propuesta que le pondrá fin a su etapa en el Xeneize. Su futuro estaría en La Plata, donde busca saldar una vieja cuenta con los hinchas del Pincha.

Hoy 20:41

Después de idas y vueltas, Marcos Rojo llegó a un acuerdo con Boca Juniors para rescindir su contrato de forma anticipada. El experimentado zaguero de 35 años, que no era tenido en cuenta por Miguel Ángel Russo, dejará el club con el pase en su poder y se marchará en libertad de acción.

La reunión decisiva se dio este miércoles en el predio de Ezeiza, luego de que el propio Rojo le escribiera a Marcelo Delgado para avanzar en la negociación. Aunque en un principio había rechazado la propuesta, finalmente aceptó tras analizarla junto a su entorno, que lo convenció de que era lo mejor. El viernes se firmará oficialmente la ruptura del vínculo, y cobrará hasta el último día trabajado.

Todo indica que su próximo destino será Estudiantes de La Plata, el club donde debutó en Primera y que ya mostró interés en sumarlo. Rojo también expresó su deseo de regresar, aunque reconoció que tiene una cuenta pendiente con los hinchas del Pincha, molestos desde que eligió a Boca por sobre su club de origen.

De esta manera, Rojo cierra su ciclo en Boca tras tres años, donde alternó grandes actuaciones, lesiones y polémicas, y se encamina a un posible regreso emotivo a La Plata.