Elecciones de octubre: cuatro frentes inscriptos para las nacionales y nueve para las provinciales

En la Secretaria Electoral Federal se inscribieron el Frente Cívico por Santiago, Frente Fuerza Patria Peronista, Hacemos por Santiago y Despierta Santiago. En la provincial son 9 los frente inscriptos: Frente Cívico por Santiago, Frente Fuerza Patria Peronista, Frente Encuentro Cívico por Santiago, Frente Unidos para el Futuro Santiago, Frente Futuro, Frente Despierta Santiago, Frente Ciudadanos, Frente Convocatoria Social y Frente Hacemos por Santiago.

A minutos del cierre, se inscribieron las alianzas que presentarán candidatos para legisladores nacionales, gobernador y vicegobernador, 40 diputados provinciales, 137 comisionados municipales e intendentes y concejales en tres ciudades del interior.

En la Secretaría Electoral Federal a cargo de Daniel Micol y que depende del Juzgado Federal Nº 1 con competencia electoral de Guillermo Molinari, se inscribieron cuatro alianzas para presentar candidatos a senadores y diputados nacionales:

1.Frente Cívico por Santiago

2.Frente Fuerza Patria Peronista

3.Hacemos por Santiago

4.Despierta Santiago

En la Secretaría Electoral Provincial a cargo de María José Moyano, son 9 los frentes inscriptos para participar de los comicios provinciales y comunales:

1.Frente Cívico por Santiago

2.Frente Fuerza Patria Peronista (apoya la fórmula para gobernador y vicegobernador del Frente Cívico)

3.Frente Encuentro Cívico por Santiago

4.Frente Unidos para el Futuro Santiago del Estero

5.Frente Futuro

6.Frente Despierta Santiago

7.Frente Ciudadanos

8.Frente Convocatoria Social

9.Frente Hacemos por Santiago

Candidatos

El próximo vencimiento de plazo importante del cronograma electoral de ambas elecciones será de la presentación de listas de candidatos el 17 de agosto, también hasta la medianoche. Allí se espera que además de las alianzas, también los partidos políticos que no conformaron frentes, presenten sus postulantes. De esa manera, se incrementará la cantidad de fuerzas políticas que participen de la contienda electoral en Santiago del Estero.