Una motociclista resultó herida tras ser embestida por una camioneta en Añatuya

El choque ocurrió en la intersección de avenida Gottau y Gobernador Barraza. La conductora de la moto cayó al asfalto, pero rechazó el traslado al hospital. La Policía de la Comisaría 41 realizó las pericias en el lugar.

Hoy 21:32

Un siniestro vial registrado este lunes por la tarde en Añatuya dejó a una motociclista con diversas lesiones, luego de que fuera embestida por una camioneta en una de las esquinas más transitadas y peligrosas de la ciudad.

El hecho ocurrió alrededor de las 20 horas, cuando una Renault Duster impactó contra la motocicleta que intentaba cruzar la intersección de avenida Gottau y Gobernador Barraza. A raíz del choque, la conductora del rodado menor cayó sobre el asfalto y fue asistida por vecinos que presenciaron la escena.

Si bien aún se investigan las causas del siniestro, las primeras versiones indican que ambos vehículos intentaban atravesar la esquina al mismo tiempo, aunque no está claro quién habría tenido la prioridad de paso.

Minutos después, arribó personal de la Comisaría 41 junto al servicio de emergencias municipal, quienes atendieron a la motociclista en el lugar. Pese a las lesiones sufridas, la mujer decidió no ser trasladada al Hospital Zonal, considerando que no presentaba heridas de gravedad.

El conductor de la camioneta, cuya identidad no fue dada a conocer, resultó ileso.

Durante varios minutos, la Policía trabajó en el sector realizando las pericias de rigor y ordenando el tránsito, que se vio parcialmente afectado debido a la presencia de los vehículos y el trabajo del personal en la zona.