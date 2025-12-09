Ingresar
Fatalidad en la Ruta 64: murió un hombre de 83 años tras ser embestido por una motocicleta

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 105. La fiscalía investiga las circunstancias en que la víctima fue impactada mientras transitaba por la zona.

Hoy 06:51

Un trágico siniestro vial tuvo lugar anoche, alrededor de las 20, en la Ruta Nacional N° 64, a la altura del kilómetro 105, donde un hombre de 83 años, identificado como René Alberto Banegas y oriundo del departamento Guasayán, perdió la vida tras ser embestido por una motocicleta.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, Banegas habría sido alcanzado por el rodado cuando caminaba por el sector. El impacto le provocó lesiones de extrema gravedad, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Dr. Ataliva Andrada, en Lavalle. Pese a la rápida atención médica, el hombre falleció pocos minutos después de su ingreso.

La motocicleta involucrada es una Yamaha FZ 160 negra, dominio A-068-ORT, conducida por Rodolfo Damián Ramazzoni, de 45 años, quien viajaba acompañado por Leila Magalí Ávila, de 46. Ambos, vecinos del barrio Vinalar y peregrinos devotos de la Virgen del Valle, fueron identificados en el lugar y quedaron supeditados a las actuaciones judiciales.

La fiscal Natalia Lorena Simoes ordenó la intervención del personal de Criminalística del Departamento de Seguridad Ciudadana N° 7 para llevar adelante las pericias y determinar cómo se produjo el fatal hecho.

