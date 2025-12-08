Tomás Oneto, el nuevo refuerzo de Güemes para la Primera Nacional 2026

El Gaucho sigue armando su plantel para encarar la próxima temporada.

Hoy 00:24

El Club Atlético Güemes continúa firme en la conformación de su plantel para la temporada 2026 de la Primera Nacional y confirmó la llegada de un nuevo refuerzo.

Se trata de Tomás Oneto, defensor de 27 años con pasado reciente en Olimpo de Bahía Blanca, quien ya fue oficializado como incorporación del Gaucho.

Oneto se convierte así en el cuarto refuerzo del equipo azulgrana, que viene moviéndose con decisión en el mercado de pases. Antes habían sido anunciados el defensor Facundo Melillán, el volante Marcelo Benítez y el delantero Thomas Amilivia, todos apuntados para reforzar la columna vertebral del plantel.

Además de las caras nuevas, Güemes logró mantener una base del equipo anterior. Continúan en el club Walter Juárez, Milton Gerez, Nicolás Juárez, Tomás Federico, David Véliz, Santiago Sala, Miguel Cecotti, Tomás Galván e Ignacio Salvatierra, quienes formarán el núcleo del Güemes 2026.

Con la llegada de Oneto y la estructura ya definida, el Gaucho sigue armándose con ambición para ser protagonista en la próxima temporada de la Primera Nacional.