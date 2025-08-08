Ingresar
El tiempo para este viernes 8 de agosto en Santiago del Estero: 17ºC de máxima previo a un fin de semana frío pero soleado

Se espera una jornada templada con cielo algo nublado y vientos de direcciones variables. ¿Cómo estará el tiempo durante el fin de semana?

Hoy 06:56

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este viernes en Santiago del Estero una mañana fría, con cielo parcialmente nublado y vientos leves del sector este.

Hacia la tarde, cielo algo nublado, vientos rotando al sudeste y una temperatura máxima que alcanzaría los 17ºC, de acuerdo a los datos aportados por el organismo.

El pronóstico extendido señala que el fin de semana se presentará con bajas temperaturas pero cielo despejado. El sábado, se anuncia una mínima de 3ºC y una máxima de 19ºC, en una jornada con vientos del sector norte y cielo despejado. El domingo, en tanto, amanecería con bajas temperaturas aunque la máxima alcanzaría los 21ºC, con cielo despejado y vientos del norte, rotando al noreste.

Seguí todas las novedades del clima a través de los datos de nuestra estación meteorológica.

