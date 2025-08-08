Brie Larson se suma a un polémico reto viral en plena promoción de su libro

La actriz de Marvel imitó la arriesgada pose de Nicki Minaj mientras promocionaba su publicación culinaria, sin sufrir consecuencias físicas

Hoy 07:57

Brie Larson, reconocida por su papel en Capitana Marvel y ganadora del Oscar por La habitación (2015), se ha sumado al 'Stiletto Challenge', un reto viral que ha generado preocupación por su nivel de riesgo. Inspirado en un videoclip de Nicki Minaj, el desafío consiste en mantener el equilibrio sobre tacones extremadamente altos, imitando una pose específica del video musical High School, lanzado en 2013.

En los últimos días, el reto ha ganado fuerza en plataformas como TikTok e Instagram, con versiones cada vez más extremas que incluyen realizar la pose sobre objetos inestables. Esta tendencia ya ha causado lesiones serias, como en el caso de una influencer rusa que sufrió una fractura en la columna vertebral al intentarlo.

En medio de la promoción de su nuevo libro de cocina, titulado Party People y escrito junto a Courtney McBroom, Larson decidió replicar la peligrosa postura. Lo hizo subida a la encimera de su cocina, con tacones de aguja y apoyada sobre dos latas de comida, mientras hojeaba su publicación.

A través de sus redes sociales, bromeó sobre la situación al escribir: "Mi community manager me ha dicho que esto me ayudaría a vender mil libros, así que aquí estoy". Afortunadamente, la actriz no sufrió ningún daño físico.

La participación de figuras públicas como Brie Larson en este tipo de desafíos ha reavivado el debate sobre los límites del contenido viral y el impacto de las redes sociales en la salud y seguridad de sus usuarios.