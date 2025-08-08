Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 08 AGO 2025 | 11º
X
Espectaculos

Brie Larson se suma a un polémico reto viral en plena promoción de su libro

La actriz de Marvel imitó la arriesgada pose de Nicki Minaj mientras promocionaba su publicación culinaria, sin sufrir consecuencias físicas

Hoy 07:57
Brie Larson

Brie Larson, reconocida por su papel en Capitana Marvel y ganadora del Oscar por La habitación (2015), se ha sumado al 'Stiletto Challenge', un reto viral que ha generado preocupación por su nivel de riesgo. Inspirado en un videoclip de Nicki Minaj, el desafío consiste en mantener el equilibrio sobre tacones extremadamente altos, imitando una pose específica del video musical High School, lanzado en 2013.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En los últimos días, el reto ha ganado fuerza en plataformas como TikTok e Instagram, con versiones cada vez más extremas que incluyen realizar la pose sobre objetos inestables. Esta tendencia ya ha causado lesiones serias, como en el caso de una influencer rusa que sufrió una fractura en la columna vertebral al intentarlo.

En medio de la promoción de su nuevo libro de cocina, titulado Party People y escrito junto a Courtney McBroom, Larson decidió replicar la peligrosa postura. Lo hizo subida a la encimera de su cocina, con tacones de aguja y apoyada sobre dos latas de comida, mientras hojeaba su publicación.

A través de sus redes sociales, bromeó sobre la situación al escribir: "Mi community manager me ha dicho que esto me ayudaría a vender mil libros, así que aquí estoy". Afortunadamente, la actriz no sufrió ningún daño físico.

La participación de figuras públicas como Brie Larson en este tipo de desafíos ha reavivado el debate sobre los límites del contenido viral y el impacto de las redes sociales en la salud y seguridad de sus usuarios.

TEMAS Brie Larson

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Milagroso accidente en Chile: su auto voló por el aire y salió caminando ileso
  2. 2. Herrera: el vuelco de un acoplado obstaculizó el tránsito en la Ruta Nacional 34
  3. 3. Video impactante: dos hombres golpearon a mozas en una cervecería para no pagar la cuenta
  4. 4. Mauricio Macri y Karina Milei sellaron una alianza electoral entre La Libertad Avanza y el PRO en la Ciudad de Buenos Aires
  5. 5. Elecciones de octubre: cuatro frentes inscriptos para las nacionales y nueve para las provinciales
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT