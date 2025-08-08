Polémica en un show de Brasil: un cantante ofreció dinero a quien bese a una mujer de talla baja

El escandaloso episodio en un concierto de Nattan, donde invitó a un camarógrafo a besar a una mujer de talla baja por 1000 reales, generó repudio en Brasil. La Asociación de Enanismo acusó al artista de promover la violencia simbólica.

El último concierto del reconocido cantante brasileño Nattan en la Fiesta de Agosto en São Lourenço da Mata, en el Gran Recife, fue escenario de una escandalosa controversia que ha generado duras críticas en las redes sociales y entre varias organizaciones. Durante el evento, el artista invitó a una mujer de talla baja a subir al escenario y, en una acción que rápidamente se viralizó, ofreció 1000 reales a quien la besara.

El video del episodio, grabado por el propio Nattan y compartido en su cuenta de Instagram, muestra al cantante tomando a la mujer en brazos y lanzándola al aire antes de ponerla de pie sobre una caja. Tras este gesto, Nattan invitó a los asistentes a besarla a cambio del premio en efectivo. Ante la negativa de los primeros dos hombres en el público, un camarógrafo de su equipo aceptó la propuesta, subiéndose al escenario y besando a la mujer mientras sonaba el popular tema "Pensa em mim".

Este acto fue rápidamente denunciado por la Asociación de Enanismo de Brasil, que acusó a Nattan de exponer a la mujer al ridículo y perpetuar la violencia simbólica y el prejuicio hacia las personas de talla baja. En un comunicado, la organización expresó su rechazo y criticó la actitud del cantante por trivializar y hacer espectáculo del cuerpo de la mujer, sin considerar las implicaciones que este tipo de actos tiene sobre la percepción social de las personas con enanismo.

Aunque la mujer pareció disfrutar del momento, la Asociación de Enanismo destacó que la situación no se trató de un simple acto de entretenimiento, sino que refuerza estigmas y trata a las personas de talla baja como objetos de burla. Por su parte, Nattan defendió su comportamiento, argumentando que este tipo de interacción no era algo aislado en sus shows y que frecuentemente llama a los asistentes a subirse al escenario para realizar escenas similares. El artista también aclaró que la mujer que participó en el evento recibió igualmente los 1000 reales, minimizando así las críticas sobre la desigualdad de trato.

El camarógrafo involucrado, identificado como Marcos Ferreira, compartió también el video en su cuenta de Instagram, en tono humorístico, donde escribió: "Cuando el beso vale mil y todavía viene con risa y bolsillo lleno... entonces sí es trabajo con gusto". Esta publicación no hizo sino alimentar la controversia, pues fue vista por muchos como una normalización del trato despectivo hacia las personas con discapacidades.