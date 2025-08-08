Delincuentes ingresaron a la parroquia de Las Termas y hurtaron objetos litúrgicos

Los delincuentes ingresaron al templo, llevándose una alcancía y equipos de micrófono, afectando tanto a la comunidad religiosa como a los feligreses.

Durante la mañana de este viernes, la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Las Termas de Río Hondo fue nuevamente víctima de un robo. En esta ocasión, los delincuentes sustrajeron una alcancía de madera y equipos de micrófonos inalámbricos, entre los que se incluye un micrófono vincha utilizado por el padre César. El administrador parroquial, presbítero Ariel Muratore MS, confirmó el hecho y expresó su indignación por el ataque a la comunidad.

El robo ocurrió a través de un ventanal lateral, lo que hace suponer que los delincuentes accedieron al templo de manera sorpresiva. La investigación sobre el hecho está siendo llevada a cabo por las autoridades policiales locales, quienes ya han comenzado con las tareas de relevamiento y recolección de pruebas.

Afortunadamente, según informaron desde la parroquia, otros equipos de audio y el material litúrgico de valor fueron salvados. No obstante, el robo ha causado un gran malestar en la comunidad religiosa de Las Termas de Río Hondo, ya que todos los bienes sustraídos fueron adquiridos gracias a la generosidad de la feligresía local.

Este incidente representa un nuevo golpe para la parroquia, que ha tenido que afrontar ya varios hechos delictivos en el pasado.