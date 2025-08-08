Detuvieron a dos hombres acusados de un violento arrebato en pleno centro: se llevaron un Iphone y $400 mil

Un rápido trabajo investigativo de la Policía de Santiago del Estero permitió capturar a los responsables de un violento robo cometido el pasado 26 de julio, en el que una mujer fue atacada en la vía pública y despojada de sus pertenencias.

Un trabajo investigativo exhaustivo de la Policía de Santiago del Estero condujo a la detención de dos hombres acusados de protagonizar un violento robo bajo la modalidad "arrebato" contra una mujer en pleno centro de la capital santiagueña.

El hecho ocurrió el 26 de julio en la intersección de Absalón Rojas y Chacabuco, cuando una mujer de 55 años caminaba por la zona. En ese momento, dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta la sorprendieron. Uno de los delincuentes la golpeó en la mano derecha y en la pierna, lo que provocó su caída, y de inmediato le arrebataron un bolso tipo morral. Dentro del bolso, la víctima llevaba un teléfono iPhone 16 con funda azul, documentación personal y la suma de $400.000 en efectivo.

Tras la denuncia realizada por la víctima, la División Investigaciones comenzó a trabajar intensamente en el caso. A través del análisis de cámaras de seguridad y entrevistas con testigos, los investigadores lograron identificar a los sospechosos y solicitar las correspondientes medidas judiciales.

El 8 de agosto, un operativo policial culminó con el allanamiento de varias viviendas ubicadas en las calles 17 y 111, así como en 15 y 109, ambas en el barrio Borges. Durante el operativo, se logró la detención de los acusados: Walter Daniel Chazarreta (32) y Alejandro Lugones (35). Además, se secuestraron elementos clave para la investigación, como una motocicleta Motomel 150 cc de color negro, un casco rojo y el teléfono robado.

La fiscal de turno, Dra. Fernanda Vittar, fue informada de los avances en el caso y dispuso la continuidad de las actuaciones judiciales para el esclarecimiento completo del hecho y el eventual juicio de los acusados.