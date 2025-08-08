Elías Suárez y Carlos Silva Neder, la fórmula para gobernador y vice del Frente Cívico

El oficialismo anunció a sus principales candidatos de cara a las próximas elecciones de octubre. Serán presentados mañana en un acto en el Consejo de Ciencias Económicas.

Hoy 13:10

Este viernes, el Frente Cívico por Santiago presentó a sus candidatos a gobernador y vicegobernador con los que competirá en las elecciones de octubre.

Se confirmó que el actual jefe de Gabinete Elías Suárez y el vicegobernador Carlos Silva Neder, serán los candidatos a gobernador y vice respectivamente.

Mañana sábado, se realizará el lanzamiento de la fórmula y su presentación en un acto que tendrá lugar desde las 11 de la mañana en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Se espera la presencia de referentes partidarios, autoridades provinciales y militancia. El evento marcará el inicio formal de la campaña electoral del oficialismo.

"Esta fórmula competirá en las próximas elecciones del 26 de octubre en representación de nuestro espacio, convencidos de que son las personas que, por su trayectoria, compromiso y capacidad, garantizan la continuidad de una gestión de gobierno responsable y equilibrada, que siga sentando las bases para el progreso y desarrollo de Santiago del Estero, con oportunidades para todos", explicó la fuerza a través de un comunicado.

Cabe recordar, que el gobernador Gerardo Zamora encabezará la lista de candidatos a senadores.