Cronograma de pagos de fin de año: cuándo cobrará la administración pública el aguinaldo, bono y sueldo

El Ministerio de Economía de la provincia confirmó las fechas de pago de diciembre para los trabajadores estatales. Enterate.

Hoy 14:51

El Ministerio de Economía de Santiago del Estero oficializó este viernes el cronograma de pagos de fin de año para toda la administración pública provincial, que contempla el aguinaldo, la tercera y última cuota del bono extraordinario y el sueldo correspondiente al mes de diciembre.

Según se informó, el aguinaldo estará disponible para todos los trabajadores estatales el miércoles 18 de diciembre.

En tanto, el lunes 23 de diciembre se realizará el depósito de la tercera y última cuota del bono extraordinario, por un monto de $700.000, con lo cual se completa el total de $2.100.000 acordado oportunamente en el marco de la Mesa de Diálogo y Trabajo.

Por último, el sueldo de diciembre se abonará en dos jornadas, de acuerdo con la terminación del número de DNI:

- El lunes 29 de diciembre cobrarán los agentes cuyos documentos finalicen en 0, 1, 2, 3 y 4.

- Mientras que el martes 30 se habilitará el pago para quienes tengan DNI terminados en 5, 6, 7, 8 y 9.

De esta manera, el Gobierno provincial completará el esquema de pagos previsto para cerrar el año, garantizando el cumplimiento de los compromisos asumidos con los trabajadores del Estado.