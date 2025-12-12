Amenazas a una adolescente menonita: detienen a un hombre y la investigación enfrenta una barrera idiomática

La Fiscalía actuó tras la denuncia de una familia de Pampa de los Guanacos y apresó a un expresidiario en libertad condicional. Las autoridades deberán avanzar con traductor debido a que la víctima no habla castellano.

Hoy 06:49

La Fiscalía de Monte Quemado inició una investigación por amenazas luego de que una familia menonita denunciara que un hombre envió un mensaje intimidatorio dirigido a una adolescente de 16 años. El hecho ocurrió en Pampa de los Guanacos, departamento Copo, donde reside una comunidad menonita que utiliza mayoritariamente el alemán antiguo como lengua de uso cotidiano.

Según la denuncia presentada en la Seccional 43, la familia recibió un audio de WhatsApp en el que un hombre —un expresidiario bajo libertad condicional— exigía a la joven presentarse de inmediato y advertía que, si no lo hacía, ingresaría armado a la colonia para atacar a sus integrantes. Tras la intervención policial, el fiscal Santiago Bridoux ordenó medidas urgentes y el acusado fue detenido en menos de tres horas.

El hombre cumple una condena por abuso sexual y se encuentra bajo estrictas reglas de conducta. Fuentes de la investigación indicaron que el detenido se negó a declarar durante la indagatoria, mientras que su defensa atribuyó el contenido del mensaje a un supuesto consumo excesivo de alcohol.

El fiscal Bridoux dispuso nuevas medidas y citó a declarar a la familia de la adolescente, con el objetivo de determinar si la víctima conoce al acusado, si existió algún contacto previo y cómo obtuvo el hombre el número telefónico del núcleo familiar. Para avanzar en el procedimiento, será necesario un traductor, ya que la joven no habla castellano.

Las autoridades anticipan posibles dificultades adicionales debido a las normas internas de la comunidad menonita, que restringen los contactos directos entre mujeres y personas externas. Además, se prevé que, durante la Cámara Gesell, integrantes de la colonia acompañen a la adolescente, dado que los hechos que involucran a mujeres de la comunidad suelen abordarse de manera colectiva.