Realizarán cortes de servicio eléctrico por mejoras

Los cortes tendrán lugar este sábado 9 y lunes 11 en horarios de 8:30 a 17:30, medidas que afectarán a barrio de Capital y localidades del interior.
Para poder efectuar obras de mejoras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución de electricidad, se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital y a diversas localidades del interior provincial.
Sábado 9 de agosto:
de 08:30 a 11:30 hs afectando a las localidades de Higuera Chacra, Los Arias, Monte Rico, Colonia Jaime, La Chilca y zonas aledañas (dpto. Robles).
Lunes 11 de agosto:
de 08:30 a 11:30 hs afectando a la localidad de Los Romanos (dpto. Robles)
de 10:00 a 13:00 hs afectando al barrio Los Flores 2° Ampliación de la ciudad Capital
de 13:00 a 16:00 hs afectando a la localidad de Colonia Hipólito Irigoyen (dpto. Loreto)
de 14:30 a 17:30 hs afectando a la localidad de Nuevo Líbano (dpto. Banda)
de 15:30 a 17:30 hs afectando parte del barrio Colón de la ciudad Capital (comprendido entre Hermanos Wagner, Melvin Jones, Formosa y Colón).