Recuperaron los elementos robados desde una parroquia en Termas de Río Hondo

El rápido accionar de la Policía de la Provincia tuvo como resultado la recuperación de los bienes. Se identificó a seis sospechosos.

Personal de la Dirección General de Investigaciones recuperó los elementos que había sido robados desde la Iglesia Perpetuo Socorro, de Termas de Río Hondo, hecho acontecido en horas de la mañana de este viernes.

Efectivos de dicha dirección, obtuvieron datos que permitió ubicar un domicilio en el barrio Centro, en calles San Martín y Maipú, por lo que solicitaron al Fiscal Rafael Guzmán la autorización para revisar dicho inmueble.

Una vez en el lugar se le informó a la propietaria del inmueble el motivo de la presencia policial y se le solicitó el permiso para el ingreso al mismo.

Ya en el interior se observó la presencia de 6 personas, cuatro hombres y dos mujeres, siendo uno de estos el hijo de la dueña de casa. Mientras se revisaban las distintas dependencias, en una de las habitaciones se encontró una mochila la cual tenía en su interior la totalidad de los bienes denunciados como robados.

El fiscal dispuso que se identifique a las seis personas, para luego ver que grado de participación tuvieron en el ilícito, quedando a posterior cuatro de ellos en calidad de demorados en sede policial.