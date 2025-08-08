El explosivo mensaje de la esposa de Marcos Rojo tras su salida de Boca

Eugenia Lusardo se manifestó en sus redes sociales. El futbolista rescindió su contrato con el Xeneize y está cerca de ser nuevo refuerzo de Racing.

Este viernes, Marcos Rojo firmó su rescisión de contrato y dejó de ser jugador de Boca Juniors, poniendo fin a una etapa que terminó envuelta en polémica. El defensor central, apartado del plantel en las últimas semanas por motivos disciplinarios, se despidió en medio de opiniones divididas entre los hinchas y un fuerte respaldo público de su esposa, Eugenia Lusardo.

En un posteo que generó revuelo en redes sociales, Lusardo escribió: “Te vas con la frente en alto, como sos vos: leal y respetuoso. Sos un gran compañero que siempre ayudó y fue para adelante”. Y cerró con una frase que despertó especulaciones: “Los demás, que la cuenten como quieran”, que muchos interpretaron como un mensaje con destinatarios claros, entre ellos Juan Román Riquelme, con quien la relación se habría deteriorado en el último tiempo.

Tras acordar su salida, Rojo confirmó que no habló con el presidente de Boca: “No hablé con Riquelme, hablé con Delgado ayer, pero muy poco”, declaró. Además, aseguró desconocer quién tomó la decisión de marginarlo: “Eso le tienen que preguntar a Russo. No sé quién decidió. Hoy pude despedirme de mis compañeros y eso me deja tranquilo”.

En su paso por el Xeneize desde 2021, Rojo disputó 118 partidos, marcó 9 goles, fue expulsado 4 veces y ganó cuatro títulos: Copa Argentina 2019/20, Copa de la Liga, Liga Argentina y Supercopa Argentina 2022. Su debut se produjo en un Superclásico ante River que terminó 1-1, ingresando por Gonzalo Maroni.