Femicidio en Tucumán: hallaron muerta a una joven de 18 años

Yuliana Borges, una joven de 18 años, fue encontrada sin vida en el interior de una vivienda en el barrio Ampliación Olleros, en San Miguel de Tucumán.

Hoy 23:04

Consternación en Tucumán por la muerte de Yuliana Borges, una joven de 18 años hallada sin vida ayer dentro de su vivienda en el barrio Ampliación Olleros. Fuentes policiales confirmaron que el cuerpo presentaba golpes visibles y que la principal hipótesis apunta a un femicidio, con un familiar como posible implicado.

El hallazgo se produjo en la tarde del jueves y hasta este mediodía el cuerpo permanecía en el domicilio, hasta que fue trasladado a la Morgue Judicial para realizar la autopsia que determinará las causas de la muerte.

Vecinos y allegados expresaron su dolor y exigieron justicia. “No lo puedo creer”, repite el entorno cercano. En redes sociales, familiares despidieron a la joven: “Descansa en paz, Yuli hermosa. Te recordaré siempre con esa sonrisa luminosa”.

En el barrio, algunos testimonios recordaron que dos meses atrás la madre de Yuliana había denunciado a su hermano por presunto abuso sexual contra la joven. “¿Cuánto más tiene que pasar para que se haga justicia? La madre pidió ayuda hace dos meses y hoy está despidiendo a su hija en un cajón”, lamentó una vecina.

Amigos de la víctima describieron a Yuliana como “muy buena piba, súper simpática” y pidieron esclarecimiento inmediato: “Justicia por Yuliana”.