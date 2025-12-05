Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 22 DIC 2025
Ya tenemos a los ganadores de las canastas navideñas de Diario Panorama junto a Tarjeta Sol

El sorteo se realizó con gran participación a través de Facebook e Instagram. Los premios se entregarán este martes en Canal 7.

Hoy 22:24

La magia de la Navidad se vivió a pleno en Diario Panorama, que junto a Tarjeta Sol llevó adelante un sorteo especial de canastas navideñas como forma de agradecer el acompañamiento de lectores y seguidores durante todo el año.

Las canastas sorteadas incluyen una selección de productos clásicos de las fiestas, como chocolates Cofler, budines, sidra y otras delicias, pensadas para compartir en familia y disfrutar de una celebración inolvidable.

Luego de una amplia participación en redes sociales, el sorteo ya se realizó y estos son los ganadores oficiales:

Ganadores por Facebook

Lorena Flores (550)

Fidelia Suárez (964)

Nelson Pinto (344)

Juan Córdoba (631)

Patricia Carrizo (198)

Ganadores por Instagram

@sabriinacespedess

@rodrigog1790

@cordobacarolina29

@nelaa.dorado

@javier_pereyra4731

Desde la organización informaron que los premios serán entregados este martes en las instalaciones de Canal 7, ubicadas en Andes 101, y que los ganadores serán contactados previamente por mensaje directo a través de las redes sociales oficiales.

Diario Panorama y Tarjeta Sol felicitan a todos los ganadores y agradecen a cada persona que participó, comentó y compartió la propuesta navideña, acompañando una iniciativa pensada para celebrar en comunidad.

¡Felices Fiestas para todos!

