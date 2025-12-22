Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 22 DIC 2025 | 25º
X
Policiales

El comisionado de Amicha es uno de los heridos del accidente que dejó cinco víctimas fatales en la Ruta 9

El jefe comunal permanecen bajo asistencia médica en el CIS de Termas. Qué dice el parte y quiénes son los otros dos heridos.

Hoy 15:13
Eduardo Palomino Accidente

El brutal accidente registrado este lunes sobre la Ruta Nacional Nº 9, a la altura de la localidad de Arbolito, no solo dejó cinco víctimas fatales, sino también tres heridos que ya fueron identificados, entre ellos Eduardo Palomino, comisionado de Amicha. Todos permanecen asistidos en el CIS Termas de Río Hondo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El siniestro mortal se produjo alrededor de las 13 y estuvo protagonizado por una camioneta Toyota Hilux bordo y un automóvil Volkswagen Voyage. Las causas del impacto siguen bajo investigación.

Te recomendamos: Tragedia en la Ruta 9: al menos cinco muertos tras un brutal choque entre un auto y una camioneta

Según el informe médico inicial, los tres lesionados ingresaron al CIS con diversa gravedad. Se detalló lo siguiente:

- Eduardo Palomino, 59 años, domiciliado en Chañar Pozo de Arriba y comisionado de Amicha. Fue enviado a realizar placas de piernas y tomografía de cerebro. Se aguarda el diagnóstico.

- Niten Corregidor, 55 años, con domicilio en Aipa Puca. Fue derivado a estudios complementarios: radiografía de tórax y tomografía de cráneo. Se aguarda el diagnóstico.

- Camila Bulacio, cuyos datos filiatorios completos no fueron consignados, presenta múltiples fracturas. Los profesionales evalúan su eventual traslado al Hospital Regional.

Los pacientes fueron examinados por los médicos Diego Heredia Diego y Lautaro Moreno.

La magnitud del choque obligó a un amplio despliegue de efectivos policiales, personal de Criminalística y Bomberos Voluntarios, con corte parcial de ruta.

TEMAS Ruta 9

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Tragedia en la Ruta 9: al menos cinco muertos tras un brutal choque entre un auto y una camioneta
  2. 2. Tragedia vial en Tintina: murió un joven tras un vuelco en la Ruta 92 y otros tres permanecen graves
  3. 3. Grave: alumna de 16 años denunció que fue abusada cuando participaba de un evento escolar
  4. 4. Revelan que el joven degollado fue mandado a ejecutar por su tío en un ajuste de cuentas narco
  5. 5. El tiempo para este lunes 22 de diciembre en Santiago del Estero: calor, humedad y tormentas aisladas durante toda la jornada
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT