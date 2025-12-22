El comisionado de Amicha es uno de los heridos del accidente que dejó cinco víctimas fatales en la Ruta 9

El jefe comunal permanecen bajo asistencia médica en el CIS de Termas. Qué dice el parte y quiénes son los otros dos heridos.

Hoy 15:13

El brutal accidente registrado este lunes sobre la Ruta Nacional Nº 9, a la altura de la localidad de Arbolito, no solo dejó cinco víctimas fatales, sino también tres heridos que ya fueron identificados, entre ellos Eduardo Palomino, comisionado de Amicha. Todos permanecen asistidos en el CIS Termas de Río Hondo.

El siniestro mortal se produjo alrededor de las 13 y estuvo protagonizado por una camioneta Toyota Hilux bordo y un automóvil Volkswagen Voyage. Las causas del impacto siguen bajo investigación.

Según el informe médico inicial, los tres lesionados ingresaron al CIS con diversa gravedad. Se detalló lo siguiente:

- Eduardo Palomino, 59 años, domiciliado en Chañar Pozo de Arriba y comisionado de Amicha. Fue enviado a realizar placas de piernas y tomografía de cerebro. Se aguarda el diagnóstico.

- Niten Corregidor, 55 años, con domicilio en Aipa Puca. Fue derivado a estudios complementarios: radiografía de tórax y tomografía de cráneo. Se aguarda el diagnóstico.

- Camila Bulacio, cuyos datos filiatorios completos no fueron consignados, presenta múltiples fracturas. Los profesionales evalúan su eventual traslado al Hospital Regional.

Los pacientes fueron examinados por los médicos Diego Heredia Diego y Lautaro Moreno.

La magnitud del choque obligó a un amplio despliegue de efectivos policiales, personal de Criminalística y Bomberos Voluntarios, con corte parcial de ruta.