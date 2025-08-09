Elevarían a juicio de la causa sobre la muerte de Luciana Torres: tres imputados enfrentan cargos

La Fiscalía ha dado por concluida la investigación sobre la muerte de la exmodelo Luciana Torres y anunció que la causa sería elevada a juicio oral. Los imputados son un médico forense, una psicóloga y su ex pareja, quienes enfrentan diversos cargos.

Hoy 07:51

La Fiscalía anunció ayer la posible elevación a juicio de la causa sobre la muerte de Luciana Torres, ocurrida el 30 de diciembre de 2024. La exmodelo fue encontrada sin vida en el baño de su departamento en calle Mitre, en lo que inicialmente parecía un suicidio. Sin embargo, la investigación desveló posibles irregularidades que llevaron a la Fiscalía a imputar a tres personas.

El médico forense, Dr. Julián Canllo, será procesado por falso testimonio, mientras que la psicóloga, Lic. Carolina Ruzo, enfrentará cargos por omisión de auxilio, y Joaquín Cesca, ex pareja de la víctima, será imputado por instigación al suicidio.

Según el comunicado oficial de la Unidad Fiscal de Investigación y Litigación, a cargo de la fiscal Dra. Celia Mussi, la requisitoria de elevación a juicio fue presentada ayer ante la Oficina de Gestión de Audiencias, donde se solicitó la fijación de una audiencia de control. Este paso es el último previo a la elevación oficial de la causa a juicio oral, y la Fiscalía espera que el órgano judicial disponga una fecha para su realización.

La noticia generó rápidamente reacciones encontradas. Desde la querella, a cargo de Sebastián Robles, trascendió que se opondrían al requerimiento de elevación a juicio. La objeción, según se indicó, se basa en la falta de notificación oficial sobre el cierre de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), además de la ausencia de ciertas evidencias que se habían solicitado durante el proceso de investigación y que no habrían sido producidas.

En cuanto a la defensa de Joaquín Cesca, el abogado Guillermo Ruiz Alvelda se abstuvo de hacer declaraciones hasta ser notificado formalmente del resolutorio de la Fiscalía.

El futuro de este proceso se definirá en una audiencia de control, que se estima se celebrará a mediados de este mes. Esta audiencia, en la que las partes involucradas presentarán sus posiciones, podría extenderse en varias jornadas. Se espera que tanto la Fiscalía como la querella y los abogados de los tres imputados argumenten sus posturas y se resuelva si la causa finalmente será elevada a juicio oral.