Un detalle reglamentario frena la llegada de Marcos Rojo a Racing: ¿se cae el pase?

El defensor se despidió del Xeneize y todo estaba encaminado para que sea refuerzo de la Academia. Pero apareció un imprevisto inesperado.

Hoy 07:41

Lo que parecía un pase cerrado, ahora está en suspenso. Marcos Rojo se despidió de Boca Juniors y se sometió a la revisión médica para convertirse en refuerzo de Racing Club, pero un inconveniente reglamentario podría dejar al defensor sin la posibilidad de jugar el Torneo Clausura con la Academia.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El central de 35 años había rescindido su contrato con el Xeneize de común acuerdo, pero la AFA no lo habilita debido al artículo 19.2.4, que establece que un jugador libre debe haber quedado en esa condición antes del 24 de julio.

Rojo, sin embargo, logró su salida después de esa fecha. A esto se suma que el zaguero figura inscripto tanto en la Copa Argentina como en la Copa Libertadores con Boca, lo que complica aún más su situación.

Según trascendió, tanto el propio jugador como Diego Milito se comunicaron con Boca para pedir que se revierta la rescisión y así negociar un préstamo o una venta. De concretarse, Rojo podría ser utilizado por Gustavo Costas. Por ahora, su llegada a Avellaneda depende exclusivamente de la voluntad del club de la Ribera.