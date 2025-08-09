Nico Vázquez suspendió funciones de "Rocky" por una lesión: “El dolor ya se volvió insoportable”

El actor compartió un emotivo mensaje en Instagram, explicando que su estado físico le impide continuar, aunque espera regresar pronto.

Hoy 07:59

El actor Nico Vázquez atraviesa uno de los momentos más difíciles de su carrera y vida personal. Tras haber anunciado su separación de Gimena Accardi, ahora enfrenta un desafío físico que lo llevó a suspender las funciones de la obra “Rocky” previstas para este fin de semana. La razón: una lesión que viene arrastrando hace casi un mes y que se ha vuelto insostenible.

A través de sus historias de Instagram, Vázquez se mostró devastado y explicó la situación a sus seguidores: “No se imaginan cuánto me apena tener que frenar, pero también hay que ser sabio y escuchar al cuerpo. Llevo más de 20 días trabajando con una lesión, sin suspender, pero el dolor ya se volvió insoportable”.

El actor de “Casi Ángeles” y “El Secreto de La Familia” aclaró que, pese a su esfuerzo por seguir trabajando, el dolor se hizo cada vez más fuerte. "Espero que sepan comprender, porque quienes me conocen saben que siempre doy todo hasta el último momento, pero estos días ya era muy difícil seguir así", agregó con mucha tristeza.

Vázquez también aprovechó para agradecer a sus seguidores por la comprensión y apoyo: “Ahora me voy a seguir enfocando en recuperarme, entrenar, activarme y hacer mucha fisioterapia, para volver el finde que viene”.

Además, Vázquez reconoció la dedicación de sus fans, muchos de los cuales viajan desde otras provincias e incluso desde el exterior para verlo en escena. "Sé que mucha gente viaja desde otras provincias, e incluso de otros países, y lamento profundamente no poder darles la función que esperaban este fin de semana", concluyó el actor, que espera regresar pronto a los escenarios.

Con un cierre lleno de esperanza, Vázquez expresó: “Si Dios quiere, pronto estaremos de viviendo juntos Rocky. Gracias por el cariño y el apoyo de siempre”.

Mientras tanto, sus fans esperan ansiosos el regreso del actor a las tablas, con la esperanza de verlo recuperado y de vuelta en el escenario.