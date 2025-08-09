“No hace falta explicar las bondades de esta fórmula”, aseguró Gerardo Zamora en la presentación de Elías Suárez – Silva Neder

El Gobernador Zamora resaltó la figura política del candidato a primer mandatario provincial, recordando su gestión desde el municipio y como actual Jefe de Gabinete.

Hoy 12:42

“Acompañen a Elías Suárez y Carlos Silva Neder este 26 de octubre, estoy en campaña política y en una etapa de transición”, expresó el Gobernador Gerardo Zamora, ya que oficializó su candidatura como Senador Nacional.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El actual primer mandatario resaltó el tiempo que llevan formando equipo con Elías Suárez y el valor que tiene para seguir llevando adelante el proyecto para el crecimiento de Santiago del Estero, que tiene como principal motor al Frente Cívico.

“Siempre hay cábalas, como en el fútbol por ejemplo, por eso nos volvemos a juntar aquí (en alusión a la sede del Consejo de Ciencias Económicas) esperando el triunfo de Elías Suárez y Silva como gobernador y vice”, indicó el actual primer mandatario Gerardo Zamora y ahora candidato a Senador Nacional por Santiago del Estero.

Te recomendamos: “Gerardo te tomó la palabra y te pido que me acompañes”, las palabras de Elias Suárez como candidato a gobernador

“No son tiempos fáciles para gastar en diatribas ni discusiones estériles, estamos gobernando y queremos seguir gobernando para todos los santiagueños, para los que nos votan y los que no nos votan”, aseguró en su discurso de presentación de la fórmula a gobernador y vicegobernador del Frente Cívico.

“A Elías Suárez a quien conozco desde hace muchos años, no voy a tirar años porque delata la edad, “Carlitos” es más joven y “pintón” (se permitió bromear). Por eso no se puede llegar al gobierno e improvisar. Elías Suárez me acompaña desde la municipalidad y acompañó a Claudia en su mandato de cuatro años”, destacando el tiempo que llevan administrando y gobernando la provincia.

“Porque Elías y no otros, podría haber sido Claudia, que me lo pidieron muchos también. Nosotros tenemos que demostrar que somos un equipo, como lo demostramos con Claudia de 2013 a 2017 y como será también desde el 10 de diciembre por 4 años más con Elías Suárez”, reforzó Zamora.

Te recomendamos: Norma Fuentes destacó la capacidad de gestión y liderazgo de Elías Suárez: "Lo conozco desde el inicio"

Y dirigiéndose al actual candidato a vicegobernador expresó: "Carlitos, vos representas al peronismo y es un orgullo tenerte como candidato a vicegobernador. No hace falta explicar las bondades de esta fórmula, que sintetiza la unidad política de Santiago del Estero", destacó Zamora.

Sobre el final de su discurso, el actual gobernador y candidato a Senador Nacional pidió a la sociedad que respalde al binomio en las elecciones del 26 de octubre, reafirmando que el Frente Cívico continuará priorizando la paz social, la seguridad jurídica y las condiciones para el desarrollo.

"No nos escucharán generar odio ni descalificaciones; escucharemos las críticas, incluso las injustas, porque en política hay que saber convivir con distintas verdades", afirmó. Y cerró con un mensaje de continuidad: "Me voy, pero no tanto. Vamos a seguir acompañando para que el próximo gobierno sea mejor, trabajando siempre por Santiago del Estero", concluyó Gerardo Zamora.