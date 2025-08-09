Ingresar
Norma Fuentes destacó la capacidad de gestión y liderazgo de Elías Suárez: "Lo conozco desde el inicio"

La intendente de la ciudad de Santiago del Estero también participó activamente en la presentación de la fórmula Elías Suárez-Silva Neder para las próximas elecciones del mes de octubre y brindó su apoyo a la candidatura.

Hoy 12:26

En la presentación de la fórmula Elías Suárez-Silva Neder para las próximas elecciones del mes de octubre, que se llevó a cabo en la sede del Consejo de Ciencias Económicas, frente a la plaza Sarmiento en la ciudad Capital, la intendente de la ciudad de Santiago del Estero, Norma Fuentes, también participó activamente y brindó su apoyo a la candidatura.

Fuentes destacó su conocimiento cercano de Elías Suárez desde el inicio de su carrera política, resaltando su capacidad de gestión y liderazgo. En esta línea, reconoció el trabajo realizado por el candidato a gobernador y destacó su compromiso con el desarrollo de la provincia.

La intendente también hizo un llamado a la ciudadanía a seguir confiando en el Frente Cívico por Santiago del Estero y en el proyecto que han construido juntos. “Continuaremos luchando por el crecimiento de la provincia, para eso militamos, nuestro objetivo es que el proyecto continúe”, señaló Fuentes, transmitiendo un mensaje de unidad y compromiso con el futuro de la provincia.

